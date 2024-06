Foto de Luis Miguel con Taylor Swift despierta rumores sobre una colaboración; esto se sabe

“¡He was el Sol de México, she was midnight rain!” Luis Miguel lo hizo otra vez, el intérprete de ‘La Bikina’ logró impresionar a sus fans y atraer, nuevamente, la atención mediática luego de compartir una fotografía a lado de Taylor Swift, que hace pensar ambos artistas podrían tener una nueva colaboración, ¿será cierto? Esto es lo que sabemos.

Fotografía de Taylor Swift Y Luis Miguel fue hecha con edición

¡No es real! El primer dato importante a destacar que de la imagen que compartió Luis Miguel en su perfil, este 22 de junio, únicamente se trata de una fotografía alterada, es decir, que, hasta ahora, ninguno de los artistas ha compartido el mismo espacio.

Aunque se sabe que Luis Miguel no realizó la edición de la fotografía en la que se le ve a lado de Taylor Swift, ya que esta empezó a circular en redes sociales, el “Sol de México” sí la compartió en su perfil, emitir ningún otro comentario.

¿Luis Miguel es fan de Taylor Swift? Esta foto lo revelaría | Instagram/Luis Miguel

¿Significa algo más? Hasta ahora, el intérprete de ‘La Bikina’ no ha dado ninguna declaración respecto a la imagen, ni ha emitido algún comentario en redes sociales; sin embargo, los internautas han echado a volar su imaginación y han mencionado un sinfín de teorías, entre las que se encuentran que posiblemente habrá una nueva colaboración entre ambos y esta sería su manera de anunciarlo.

¿Luis Miguel es fan de Taylor Swift?

¿La realidad? Solo el tiempo dirá si Luis Miguel y Taylor Swift realmente colaborarán juntos. Por ahora, la foto no es más que una imagen divertida que ha emocionado a los fans de ambos artistas.

¡No todo está perdido! La imagen podría significar que Luis Miguel sí es fan de Taylor Swift, lo que significa que muy pronto, podríamos ver en el escenario a ambos, ¿se hará realidad este sueño? Por lo pronto solo tenemos una fotografía que el “Sol de México” compartió muy orgullosos en su perfil.