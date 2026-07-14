Corte concede a Samuel García suspensión contra juicio político

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García, la cual frena por completo cualquier intento de destituirlo o inhabilitarlo de su cargo a raíz del juicio político promovido en su contra.

De acuerdo con la notificación publicada la tarde de este 13 de julio de 2026 en la página oficial de la Corte, las autoridades correspondientes pueden continuar con el proceso y el desahogo del juicio político que han promovido en su contra.

Sin embargo, tienen estrictamente prohibido ejecutar cualquier medida que lo separe de sus funciones como gobernador del estado de Nuevo León.

El tribunal concedió la suspensión provisional con la cual se impide emitir una determinación final sobre el proceso iniciado por la Comisión Anticorrupción, hasta que se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

¿Qué dice el documento emitido por la SCJN?

La resolución indica que "procede conceder la suspensión para que, sin suspender el procedimiento, no se ejecute ninguna determinación derivada del proceso de juicio político, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia constitucional.

“Con esta medida se salvaguarda el normal desarrollo de la administración pública estatal, así como el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su titular”, indica.