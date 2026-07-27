Notas
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Oración de hoy para los enfermos: La plegaria para pedirle a San Judas Tadeo por la sanación este 28 de julio
Encuentra la oración a San Judas Tadeo para pedir por los enfermos y conoce qué santos conmemora la Iglesia Católica en el santoral de hoy 28 de julio.
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Oración de hoy para pedir ayuda en casos desesperados: La plegaria para pedirle a San Judas Tadeo por intercesión en casos graves este 15 de junio
¿Buscas consuelo? Recita hoy 15 de junio la oración a San Judas Tadeo para casos desesperados y conoce la historia de los santos que celebra la Iglesia católica
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¿San Judas Tadeo o ‘El Mimoso’? La estatua gigante de Puebla que se volvió viral por los memes
A San Judas Tadeo se le pasó el ‘botox’, y es que la estatua gigante recién inaugurada en Puebla ha dado mucho de que hablar, pero no por las mejores razones.
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¡Ni a los santos respetaron! Roban la imagen de San Judas Tadeo de un altar Iztapalapa
Hombres roban una imagen de San Judas Tadeo de un altar en Iztapalapa, CDMX, el 28 de octubre, Día del Santo de los imposibles. Todo quedó grabado.
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¡Atención devotos! ¿Por qué la iglesia dice que San Judas Tadeo no hace milagros?
La devoción a San Judas Tadeo se aceleró en México en los años 80 y representó un signo de esperanza, pero la iglesia aclara que no hace milagros.
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San Judas Tadeo 2025: ¡Es gigantesca! Cuánto mide y dónde visitar la estatua más grande del apóstol
Miles de fieles visitan la estatua más grande de San Judas Tadeo en México HOY 28 de octubre; conoce cuánto mide y dónde se encuentra este símbolo de fe.