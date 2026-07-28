Oración de hoy para los enfermos: La plegaria para pedirle a San Judas Tadeo por la sanación este 28 de julio

En caso de que tú, un familiar o un ser querido estén pasando por problemas de salud o de hospitalización, la oración de hoy puede ser de especial interés. San Judas Tadeo es uno de los intercesores en el corazón de los creyentes mexicanos.

Este apóstol, reconocido universalmente como el patrón de las causas difíciles y desesperadas, brinda paz a quienes sufren enfermedades crónicas o atraviesan diagnósticos repentinos.

Oración para hoy 28 de julio

A continuación, te compartimos la plegaria específica para solicitar la sanación de los males físicos. Los devotos recomiendan pronunciar estas palabras con profunda convicción, encendiendo una vela verde o blanca para representar la esperanza, la salud y la pureza en la petición.

“¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas Tadeo!, siervo fiel y amigo de Jesús. La Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados.

Hoy acudo a ti con el corazón lleno de fe, pidiéndote que intercedas por todos los enfermos y por esta gran necesidad: (menciona aquí el nombre del enfermo o tu petición de salud).

Haz uso de ese privilegio especial a ti concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Alcánzanos del Señor el consuelo en el dolor, la fuerza en el miedo y la salud que tanto necesitamos.

Te prometo nunca olvidarme de este gran favor y honrarte siempre como a mi protector poderoso. Amén”

Santoral hoy 28 de julio

La Iglesia Católica dedica cada día del año para recordar la vida y obra de distintos mártires, vírgenes y figuras ejemplares. Durante esta jornada, el calendario litúrgico conmemora a varios líderes espirituales que dejaron una huella imborrable en la historia religiosa. Hoy recordamos a San Víctor I, un papa de origen africano que defendió tenazmente la fe cristiana en los primeros siglos y estableció el latín como idioma oficial de la liturgia romana.

También celebramos a San Inocencio I, otro sumo pontífice que demostró gran sabiduría al guiar a la Iglesia durante tiempos de crisis frente a las invasiones bárbaras.

Además, la liturgia honra la memoria de los mártires San Nazario y San Celso, quienes entregaron su vida por defender sus creencias predicando el evangelio.