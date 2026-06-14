Oración de hoy para pedir ayuda en casos desesperados: La plegaria para pedirle a San Judas Tadeo por intercesión en casos graves este 15 de junio

Hoy lunes 15 de junio de 2026 en Azteca Noticias te mostramos una oración que puede ser de ayuda en casos desesperados; para pedir intercesión a San Judas Tadeo.

Oración para hoy 15 de junio de 2026

Apóstol gloriosísimo de Nuestro Señor Jesucristo, aclamado por los fieles con el dulce título de ABOGADO DE LOS CASOS DESESPERADOS, hazme sentir tu poderosa intercesión aliviando la gravísima necesidad en que me encuentro.

Por el estrecho parentesco que te hace primo hermano de Nuestro Señor Jesucristo, por las privaciones y fatigas que por Él sufriste, por el heroico martirio que aceptaste gustoso por su amor, por la promesa que el divino Salvador hizo a Santa Brígida de consolar a los fieles que acudiesen a tu poderosa intercesión, obtenme del Dios de las misericordias y de su Madre Santísima la gracia que con ilimitada confianza te pido a Ti, Padre mío bondadosísimo, seguro que me la obtendrás siempre que convenga a la gloria de Dios y bien de mi alma. Así sea.

Glorioso Apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros. (Repetir 3 veces)

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Otra oración para San Judas Tadeo puede ser esta para personas que están solas:

¡Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente... (hacer aquí la petición), y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.

Te doy las gracias, glorioso San Judas, y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento, hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.

Santoral hoy 15 de junio de 2026

Este 15 de junio recordamos a San Vito, mártir en Lucania. Su culto está atestiguado desde el medievo. Aunque no hay muchos datos sobre su vida, se conoce que realizaba prodigios de sanación.

Además, se le invoca contra la epilepsia y la corea, que es una enfermedad que causa movimientos incontrolables y también es conocida como “el baile de San Vito”.

También este lunes se recuerda a Santa Germana Cousin, quien nació en Toulouse en 1570. Debido a una malformación, su padre la rechazó al morir su madre. A pesar de cuidar las ovejas de la familia, busca tiempo para orar en la iglesia. Los jóvenes que sufrían la buscaban para obtener consuelo en la palabra divina. El papa Pío IX la canonizó en 1867.

