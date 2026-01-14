¿San Judas Tadeo o ‘El Mimoso’? La estatua gigante de Puebla que se volvió viral por los memes

Una estatua monumental de más de 30 metros de altura dedicada a San Judas Tadeo en el municipio de Esperanza, Puebla, se ha convertido en el centro de la atención, y también en objeto de risas.

La escultura fue inaugurada a principios de 2026 para que los devotos la vieran como un símbolo de esperanza, pero la peculiar apariencia de su rostro provocó todo lo contrario entre los creyentes.

¿Por qué la escultura de San Judas Tadeo causó revuelo?

Los vecinos del municipio señalaron que el monumento no es igual a la representación tradicional del santo, y que sus rasgos faciales recuerdan más al cantante Luis Antonio López, más conocido como El Mimoso, que al propio San Judas Tadeo.

En los comentarios de redes sociales, se podía leer cosas como: "Más bien es San Mimoso”; “No es por mala onda, pero ese San Juditas está medio feito”; “¿Quién la hizo? Para pedirle que nunca vuelva a hacer una figura".

Aunque la estatua mantiene la vestimenta tradicional del santo con túnica blanca y verde, lo que verdaderamente llamó la atención fue el rostro, que a decir de los creyentes, luce desproporcionado.

¿A qué artistas recuerda la estatua de San Judas Tadeo?

Las redes sociales explotaron con memes y comparaciones, donde los usuarios relacionaron la escultura del santo patrono de las causas perdidas con figuras del espectáculo, incluyendo a:



El Mimoso (cantante)

Manuel “Flaco” Ibáñez (actor)

Francisco “Kikin” Fonseca (futbolista)

En puebla acaban de inaugurar el templo de san judas tadeo... CASI igual de majestuoso 😂 pic.twitter.com/lujUzrzQ8u — paulo (@homerborp) January 10, 2026

Las burlas convirtieron a la escultura en un fenómeno viral, por lo que no sería sorpresa que ahora se transforme en el punto más visitado del municipio.

A esto se suma que, su ubicación, en el Cerro de las Tres Cruces, es un punto elevado y simbólico del municipio, por lo que la figura puede verse desde muy lejos.

¿Dónde está la estatua más grande de San Judas Tadeo en México?

En México existe una escultura que ha ganado fama por ser la representación más grande de San Judas Tadeo en el país, y se ubica en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.

En esta región se alza una imponente figura de casi 28 metros de altura. Elaborada con resina epóxica por el artista sinaloense Fidel Chaídez, quien tardó cuatro meses en moldearla en barro antes de ensamblarla en el Parque ‘El Mirador’, un lugar rodeado de montañas que ofrece una vista espectacular.

Todo lo que la escultura de Puebla intentó ser, el monumento de Sinaloa ya lo logró: un ícono de fe que atrae a peregrinos.