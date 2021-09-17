Talibanes cambian el Ministerio de la Mujer por la policía moral

Los carteles de la sede del Ministerio de la Mujer de Afganistán fueron reemplazados por los de la policía moral de los talibanes, mientras que ex funcionarias del departamento localizado en Kabul denunciaron que fueron excluidas del edificio.

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Un letrero del inmueble fue cubierto por un cartel escrito en una mezcla de dari y árabe, que decía "Ministerios de Oración y Orientación y Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio".

Las empleadas dijeron que habían estado tratando de ir a trabajar durante varias semanas solo para que les dijeran que regresaran a sus hogares. Las puertas del Ministerio de la Mujer finalmente se cerraron con llave el jueves.

"Soy el único sostén de mi familia", dijo una mujer, quien también dijo que trabajaba en el departamento. "Cuando no hay ministerio, ¿qué debe hacer una mujer afgana?"

Cuando los talibanes gobernaron la última vez Afganistán, entre 1996 y 2001, a las niñas no se les permitió asistir a la escuela y a las mujeres se les prohibió el trabajo y la educación.

Durante ese periodo, su Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio se hizo conocido como la policía moral del grupo, haciendo cumplir su interpretación de la sharia que incluía un estricto código de vestimenta, ejecuciones públicas y flagelaciones.

Una lista de puestos en el gabinete anunciada por los talibanes el 7 de septiembre incluía un ministro en funciones para la promoción de la virtud y la prevención del vicio y no mencionaba a un ministro de la Mujer, aunque el grupo no confirmó que el departamento se había disuelto.

Un alto líder talibán dijo a principios de esta semana que a las mujeres no se les permitiría trabajar en ministerios gubernamentales junto a hombres.

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