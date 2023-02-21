Talibanes prohíben métodos anticonceptivos por ser una “conspiración occidental”

En agosto de 2021 los talibanes tomaron Kabul, la capital de Afganistán, y se pusieron al frente de la nación. Un año y medio después, la información que circula desde la nación ubicada en el sur de Asia señala que los mismos talibanes habrían prohibido los métodos anticonceptivos mediante amenazas, por lo menos en dos de las ciudades más importantes del país: Kabul y Mazar-e Sarif.

Lo que sorprende es el motivo por el que decidieron iniciar el sabotaje a la venta de los anticonceptivos, pues según reporta el diario inglés The Guardian, los talibanes consideran que son una "forma de conspiración" desde los países occidentales para controlar a la población musulmana.

De acuerdo con el reportaje presentado esta semana, grupos talibanes patruyan la ciudad y van de farmacia en farmacia exigiendo que detengan la distribución de métodos anticonceptivos, pues lanzan amenazas para desechar píldoras y cualquier dispositivo utilizado con este fin, por lo que los dueños de los establecimientos se ven obligados en dejar de vender este tipo de productos.

En Afganistán, talibanes prohíben métodos anticonceptivos por “conspiración” antimusulmán

Para corroborar esta situación, el medio antes citado entrevistó a algunos de los afectados por las medidas impuestas por el régimen extremista talibán, quienes aseguran que hay miedo por las amenazas recibidas ya en múltiples ocasiones en sus establecimientos; así como exigencias a las comadronas, las personas encargadas de asistir a la mujer antes y durante el parto.

"No se le permite salir y promover el concepto occidental de controlar la población y este es un trabajo innecesario", es lo que mencionan los talibanes a las comadronas, quienes confirman el nuevo ataque a los derechos de las mujeres y a la salud en general.

En Afganistán, talibanes reprimen a las mujeres en educación y trabajo

Esta situación representa un nuevo ataque a la salud de las mujeres y sus derechos, pues desde que los talibanes tomaron el poder de Afganistán, la educación se limitó para ellas, negaron su acceso a las universidades y las obligaron a dejar sus trabajos, además de restringir la posibilidad de salir de sus hogares.

Los talibanes prohíben la anticoncepción por ser una “conspiración occidental” para controlar a la población musulmana|ALI KHARA/REUTERS

Según reporta The Guardian, una de cada 14 mujeres afganas muere por causas relacionadas con el embarazo y es uno de los países más peligrosos del mundo para dar a luz, por lo que la limitación de los métodos anticonceptivos resulta "indignante", por lo menos para la activista afgana Shabnam Nasimi, quien asgura que "el control de los talibanes no solo sobre el derecho humano de las mujeres a trabajar y estudiar, sino también sobre sus cuerpos".

¿Qué significa ser un talibán?

Los talibanes se entienden como todo aquel perteneciente a un movimiento integrista musulmán que surge de una escuela pakistaní del Corán y desarrollado en Afganistán, por lo que también puede ser interpretado como un fanático intransigente de la religión.

Cabe señalar que los talibanes, o el movimiento talibán, es considerado como una "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU y sus prácticas están condenadas a nivel internacional, por lo que esta nueva represión también atenta contra los derechos humanos de las personas.