¿Qué hacer si sufres un choque laminero en la CDMX?

Durante la conferencia de prensa de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, se habló de la modificación del artículo 54 del reglamento de tránsito, referente a la atención de seguros de automóviles, específicamente en un choque laminero. Ante esto, es importante saber qué hacer y sobre todo si te puedes mover del lugar del percance.

De acuerdo con el gobierno de la capital, el 80% de los siniestros viales en la CDMX son conocidos como "choque laminero", es decir, donde no hay personas lesionadas ni daños a bienes públicos. Este evento, que es bastante frecuente, ocasiona problemas como:



Riesgo para las personas que esperan sus seguros en vías de acceso controlado o primarias.

Riesgo para las personas que cruzan por estos puntos.

Tránsito vehicular lento.

Embotellamientos.

Anunciamos convenio de colaboración entre @LaSEMOVI, @SSC_CDMX y la @AMIS_mx, para mejorar la atención en hechos de tránsito sin víctimas. Iniciamos. #EnVivo

https://t.co/ewvKhy4LRU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 15, 2023

¿Qué hacer ante un choque laminero?

Anteriormente, los seguros determinaban que ante un choque, los vehículos tenían que quedarse en el sitio de los hechos; sin embargo, ahora, ante un choque laminero, podrán moverse a un punto seguro para liberar la vialidad sin perder su derecho a la atención.

Esto quiere decir que, en caso de un hecho de tránsito entre dos o más vehículos sin lesionados o choque laminero, que cuenten con seguro, podrán ser reubicados en lugares donde no afecten a otros usuarios de la vía pública.

Choque laminero en la CDMX: Ahora los autos podrán moverse

¿En qué casos sí se pueden mover los vehículos ante un choque laminero en la CDMX?

Estos son los casos en los que se pueden mover los vehículos ante un choque laminero en la CDMX:



Cuando no haya lesioandos.

Cuando solo haya daños materiales en los vehículos privados.

Cuando no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia.

Cuando no haya daños en la vía pública.

¿En qué casos no se pueden mover los vehículos ante un choque laminero en la CDMX?

Estos son los casos en los que no se pueden mover los vehículos ante un choque laminero en la CDMX:

Cuando existan lesionados o fallecimientos.

Algún conductor se encuentre bajo los influjos del alcohol o cualquier otra sustancia.

Haya daños en la vía pública.

Cabe recordar que esta modificación al reglamento de tránsito de la CDMX entrará en vigor a partir del día martes 16 de mayo, al ser publicada en la gaceta oficial de la capital.