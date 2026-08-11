Telefonía móvil en México: ¿Qué números deben registrar su CURP en agosto para no perder la línea?

Si usas tu telefonía móvil en México, hay un trámite obligatorio que debes tener presente para evitar sorpresas con tu servicio.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, puso en marcha el proceso para vincular cada número de teléfono con la Clave Única de Registro de Población, CURP, de su dueño.

Durante este mes de agosto arrancan los primeros plazos de acuerdo con el número que termina tu línea.

¿Qué números de celular deben registrar su CURP en agosto?

El calendario oficial brindado por las autoridades de telecomunicaciones, en este mes de agosto les toca hacer el trámite a dos terminaciones distintas.

Si el último dígito de tu número celular es 0, la fecha límite para hacer la vinculación vence el próximo 15 de agosto.

Las líneas que terminan en el número 1 cuentan con plazo hasta el 31 de agosto para completar el registro.

¿En qué consiste la vinculación de la línea y cómo se hace?

El proceso de registro busca ligar directamente la línea telefónica con la CURP y la identidad del titular del servicio.

Los usuarios tienen que poner los datos requeridos ante su compañía telefónica para validar que la SIM en uso corresponde a la persona registrada en la plataforma.

¡No olvides vincular tu número celular si termina en 0!📲

Recuerda que tienes hasta este próximo sábado 15 de agosto. 🗓️



Vincula tu línea ahora y evita una suspensión temporal: ⬇️https://t.co/fnNNwiYmWk#YoRegistro pic.twitter.com/D4gDJINJBq — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 11, 2026

¿Qué pasa si no registras tu línea a tiempo?

Si se vence la fecha de tu terminación y no hiciste el trámite, las empresas telefónicas aplicarán harán la suspensión del servicio dentro de las 72 horas posteriores al límite.

Aunque, esto no significa que pierdas tu número de forma definitiva, ya que la línea no será cancelada totalmente y podrás recuperarla una vez que cumplas con la vinculación.

Servicios que quedan bloqueados si no registras tu línea

Mientras tu línea esté suspendida, no podrás hacer o recibir llamadas telefónicas, ni enviar mensajes de texto SMS o navegar con datos móviles.

Lo único que se mantendrá activo serán las llamadas a números de emergencia, como el 911, el contacto directo con la operadora para resolver el trámite y la recepción de alertas oficiales.

Calendario de registro para los números en septiembre

Para quienes tienen líneas con otros dígitos finales, la CRT programó estas fechas de cumplimiento durante el mes de septiembre.

Las personas cuyo número celular termine en 2 tendrán hasta el 15 de septiembre como fecha límite. A los usuarios con terminación en 3 les corresponderá completar el procedimiento a más tardar el 30 de septiembre.