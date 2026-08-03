Vence el plazo para registrar el celular en agosto: líneas exentas de hacer la vinculación con CURP

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y el próximo sábado 15 de agosto, miles de teléfonos dejarán de recibir o hacer llamadas en caso de que no realicen con tiempo el registro de líneas celulares.

Las personas que su número celular termine en el dígito “0” deberán hacer la vinculación antes de la fecha límite. Sin embargo, hay excepciones y estas son las personas que no tendrán que realizar el trámite.

¿Qué dígitos deben hacer el registro de líneas celulares antes del 15 de agosto?

Todas las líneas de prepago que terminen con el dígito “0” deberán hacer la vinculación de la línea antes del 15 de agosto, sin excepción. Los usuarios tienen hasta este fecha para contactar con su compañía telefónica y hacer el registro con la CURP.

La medida busca que cada línea activa esté vinculada a una persona mayor de edad, con el objetivo de combatir el uso de líneas anónimas, que suelen ser usadas para cometer fraudes o extorsiones.

Para el 31 de agosto, los celulares cuyo número termine en "1" podrían ser suspendidas de forma definitiva si no se realiza el registro correspondiente.

¿Quienes no deben hacer el registro de celulares en agosto 2026?

No es sorpresa que esta medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, haya generado controversia debido al hecho de proporcionar datos personales, como la CURP.

Sin embargo, las autoridades han advertido que quienes no realicen el registro dentro del plazo establecido ya no podrán hacer recargas, usar sus datos, o hacer llamadas.

Es importante recordar que esta medida solo aplica a líneas de prepago, por lo que los usuarios exentos del registro obligatorio con CURP son aquellos que tengan tarjetas SIM exclusivas para usar datos sin hacer llamadas, además de:



Líneas de emergencia

Personas que ya tengan un plan con una compañía telefónica

Además, las líneas que no terminen en "0" o "1" no deberán registrarse durante agosto en esas fechas, pues tendrán que hacerlo de acuerdo con el calendario correspondiente a la terminación de su número.

Calendario OFICIAL de registro de líneas telefónicas en 2026

Con base en los lineamientos establecidos, el calendario de prórroga quedó de la siguiente manera, el cual está organizado de manera escalonada según el último dígito del celular:

