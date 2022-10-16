Regresan astronautas del Crew-4 que pasaron 6 meses en el espacio

El equipo de astronautas de la misión Crew-4 enviado al espacio por la compañía SpaceX y la NASA regresó a la Tierra aterrizando en el océano Atlántico, frente a Florida, después de pasar seis meses en la Estación Espacial Internacional (ISS) realizando tareas de investigación.

La cápsula Crew Dragon de SpaceX, que transportó a los cuatro astronautas, se lanzó en paracaídas al mar al final de un vuelo autónomo de cinco horas desde el espacio hasta nuestro planeta.

Las imágenes de la cámara desde el interior de la cápsula de SpaceX mostró a los cuatro tripulantes de la misión Crew-4 atados a sus asientos, vestidos con trajes espaciales blancos y negros con casco.

La tripulación que pasó seis meses en el espacio estaba conformada por los estadunidenses Kjell Lindgren, de 49 años, Jessica Watkins, de 34, y Bob Hines, de 47, así como por la italiana Samantha Cristoferetti, de 45, quien era comandante de su expedición a la ISS.

Los equipos de recuperación del amerizaje tardaron al menos una hora en llegar a la cápsula que flotaba en el agua, para subir a la cubierta de un barco de recuperación y dejar que los astronautas salieran a tomar su primera bocanada de aire fresco en más de 24 semanas.

El viaje de regreo para la misión Crew-4 se alargó un poco más debido a las condiciones del mar picado a principios que retrasó el vuelo de regreso a la Tierra por un par de días.

El regreso de la órbita siguió a una feroz zambullida de reingreso a través de la atmósfera de la Tierra que generó calor por fricción que elevó las temperaturas fuera de la cápsula a 1 mil 930 grados Celsius.

Dos juegos de paracaídas se abrieron sobre la cápsula en la etapa final de descenso, reduciendo su caída a unos 24 k/h antes de que la nave golpeara el agua frente a la costa de Jacksonville, Florida .

Cuando los astronautas chocaron en el mar, se escucharon aplausos del centro de control de vuelo de SpaceX en los suburbios de Los Ángeles durante la transmisión por Internet.

¿Cómo fue el cuarto viaje de SpaceX al espacio?

La tripulación de la cápsula de SpaceX comenzó su estancia en órbita el pasado 27 de abril.

Durante sus 170 días a bordo de la estación espacial, la tripulación orbitó la Tierra 2 mil 720 veces, aproximadamente una vez cada 90 minutos, para registrar unos 116 millones de kilómetros en el espacio, informó la NASA.

El equipo que regresó fue designado como "Crew-4", el cuarto grupo de astronautas de larga duración lanzado a la ISS por SpaceX desde que la compañía privada de cohetes fundada por el CEO de Tesla Inc, Elton Musk, comenzó a transportar personal de la NASA en mayo de 2020.

Su salida se produjo una semana después de que su equipo de reemplazo, Crew-5, llegara a bordo de la estación: un cosmonauta ruso, un astronauta japonés y dos compañeros de tripulación de la NASA, incluida la primera mujer nativa americana enviada a la órbita.

Crew-5 permanece en el espacio por ahora con otros dos rusos y un tercer estadounidense que compartió un vuelo Soyuz a la ISS en septiembre. Uno de esos cosmonautas, Serge Prokofiev, asumió el mando de la ISS de Cristoferetti antes de la partida de Crew-4.