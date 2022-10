Regresan astronautas del Crew-4 que pasaron 6 meses en el espacio

Welcome home! Crew-4 NASA astronauts @astro_watkins, @astro_farmerbob, @astro_kjell, and @ESA’s @AstroSamantha are seen inside the @SpaceX Crew Dragon Freedom after splashdown off the coast of Florida. Check back for more images 📷: https://t.co/aaEByAsrES pic.twitter.com/cPobRGiSr5