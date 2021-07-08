Los Teletubbies ya se vacunaron contra el Covid-19

Los Teletubbies, protagonistas de la famosa serie infantil del mismo nombre, compartieron a través de sus redes sociales que ya están vacunados contra el Covid-19, listos para disfrutar del verano.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021

En los comprobantes de vacunación se observan los nombres de los cuatro protagonistas de la serie: Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po, quienes recibieron vacunas de "Noo-nson & noo-nson" y "AstraTubbica", parodias de las farmacéuticas Johnson & Johnson y AstraZeneca.

Además, se observa que los cuatro personajes fueron vacunados con 21 días de diferencia entre la primera y segunda dosis.

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Internet reacciona a vacunación de Teletubbies

Luego de que se difundieron los comprobantes de vacunación de los Teletubbies, los internautas reaccionaron de distintas formas, pues mientras algunos celebraron que los personajes ya están vacunados contra el Covid-19, otros reclamaron que aún no sea su turno para ser inyectados.

No mamen, mejor ya se vacunaron los Teletubbies que yo https://t.co/ZvdTjJHMRg — Instituto Nacional de la Tongycidad (@egosumjarquin) July 8, 2021

Algunos usuarios bromearon con los efectos secundarios que las vacunas produjeron en los personajes.

Los efectos secundarios de la vacuna en los Teletubbies pic.twitter.com/6x6XCHe5vn — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) July 8, 2021

También hubieron personas que bromearon sobre el "verano de diversión" que tendrán, bailando al ritmo de Bad Bunny.

Los Teletubbies en su primer perreo después de ser vacunados pic.twitter.com/hBu06riCLC — videos con otra musica de fondo (@videosfondomus1) July 8, 2021

Otros usuarios se mostraron sorprendidos por los datos que revelaron los certificados de vacunación, como que en el universo "Tubby" existen farmacéuticas y hay más de 90 mil Teletubbies, de acuerdo con los números de registro que recibieron los personajes.

a partir de esto podemos inferir varias cosas:

• los Teletubbies tienen 18 años a pesar de que el primer episodio se transmitió en el '97

• hay más de 90 mil Teletubbies

• en su mundo existen las compañías farmacéuticas

• pueden alcoholizarse legalmente https://t.co/TSum8PmfP5 — gabriel galaviz 🌱 (@gabrielgalaviz_) July 8, 2021

¿Qué son los Teletubbies?

Los Teletubbies saltaron a la fama en 1997, como una serie infantil de la cadena británica BBC, creado por Anne Wood.

Los personajes son muñecos con cara de aspecto infantil, de grandes ojos y orejas, además de que todos cuentan con una antena de formas geométricas en la cabeza, además de que también tienen un cuadro gris a la altura del estómago, que simula ser una pantalla.

Los Teletubbies viven en una casa subterránea con un enorme jardín. El primer programa se transmitió en 1997 y terminó oficialmente en 2001, y el proyecto fue retomado en 2015, por Nickelodeon.

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