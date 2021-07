¿Cuándo se estrena “Premission to Dance” de BTS en México?

BTS está a horas de estrenar oficialmente “Permission to Dance” y complacer de nueva cuenta a su “Army”, su fiel fandom en México y todo el mundo.

Este nuevo sencillo se desprende de “Butter”, producción que fue anunciada como un “mini-álbum”, y su estreno además coincide con el tercer aniversario de la fundación oficial de su “Army”, como se hace llamar su grupo de fanáticos.

“Permission to Dance” lleva tiempo causando revuelo entre los fanáticos de BTS, pues hace algunas semanas Ed Sheeran reveló que escribió la letra de la canción junto con los integrantes de la boyband surcoreana.

Esta es la segunda colaboración entre el británico y la banda, ya que previamente trabajaron juntos en el tema “Make it Right”, del álbum “Map of the Soul PERSONA”.

En la producción y realización de “Permission to Dance” también participó Steve Mac, de Snow Patrol, además de Johnny McDaid y Jenna Andrews, co-compositora de “Butter”, estreno previo de la agrupación.

BTS (방탄소년단) ‘Permission to Dance’ Official Teaser

Te puede interesar: Murió Robert Downey Sr., padre de Robert Downey Jr.

¿Cuándo y a qué hora se estrena “Permission to Dance” en México?

El nuevo sencillo de BTS se estrenará el viernes 9 de julio a la 1:00 de la tarde, tiempo local, pero el lanzamiento será en simultáneo para el resto del mundo, por lo que estará disponible durante la noche de este jueves en algunas partes del mundo, como México, Colombia, Perú y Panamá, que tendrán acceso al nuevo video y la nueva canción desde las 11:00 de la noche de hoy.

En el caso de Chile, y algunos estados de Estados Unidos, el estreno será a las 12:00 de la mañana del 9 de julio.

Durante el viernes, BTS realizará una presentación en vivo para promocionar “Permission to Dance”. Este espectáculo podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Naver.

También como parte de las actividades de lanzamiento BTS estrenará un programa especial llamado “A Butterful Getaway”, que será transmitido en la televisión coreana, aunque no se descarta que posteriormente se distribuya en otras partes del mundo.

Te puede interesar: Búfalos se emborrachan y revelan producción ilegal de alcohol en India