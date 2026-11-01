Temblor HOY en México: últimos sismos registrados y estados afectados este 1 de noviembre

¿Se registró un temblor hoy 1 de noviembre? México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación geográfica y a la interacción de cinco placas tectónicas.

Además, forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentra una importante actividad sísmica y volcánica.

En Azteca Noticias te compartimos el reporte de sismos EN VIVO de este domingo 1 de noviembre, con la información más reciente.

¿En qué estados de México tiembla con mayor frecuencia?

De acuerdo con datos del Sismológico Nacional, en lo que va del año, México ha registrado hasta 33 mil 997 sismos.

Las entidades que concentran el mayor número de temblores son:

