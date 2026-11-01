Temblor HOY en México: últimos sismos registrados y estados afectados este 1 de noviembre
Sigue las últimas noticias de sismos en México. Te informamos de los temblores registrados hoy 1 de noviembre, su magnitud, epicentro y estados afectados.
¿Se registró un temblor hoy 1 de noviembre? México es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación geográfica y a la interacción de cinco placas tectónicas.
Además, forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentra una importante actividad sísmica y volcánica.
En Azteca Noticias te compartimos el reporte de sismos EN VIVO de este domingo 1 de noviembre, con la información más reciente.
¿En qué estados de México tiembla con mayor frecuencia?
De acuerdo con datos del Sismológico Nacional, en lo que va del año, México ha registrado hasta 33 mil 997 sismos.
Las entidades que concentran el mayor número de temblores son:
- Guerrero: 10 mil 679 sismos.
- Oaxaca: 7 mil 305 sismos.
- Chiapas: 7 mil 043 sismos.
- Baja California: 2 mil 060 sismos.
- Baja California Sur: mil 576 sismos.
- Jalisco: mil 422 sismos.
Temblor HOY en México: últimos sismos registrados y estados afectados este 1 de noviembre
¿Cuántos sismos se han registrado en México HOY?
En lo que va del domingo, el Servicio Sismológico Nacional registró un total de 20 temblores en distintos puntos del país, concentrándose la mayor actividad en el sureste mexicano
El estado de Chiapas tiene seis sismos reportados, con magnitudes de entre 3.4 y 4.1, seguido por Oaxaca con cinco sismos y Guerrero con tres.
¡Tiembla en Chiapas!
El Sismológico Nacional informó de un temblor registrado a las 12:07 del día, al oeste de Tapachula, Chiapas.
El movimiento tuvo origen a 21 km y de magnitud 4.0.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 21 km al OESTE de TAPACHULA, CHIS 01/11/26 12:07:21 Lat 14.89 Lon -92.46 Pf 88 km https://t.co/vBbawL9894— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 1, 2026
México registra más de 3 mil 290 réplicas del fuerte temblor en Chiapas
Desde el 17 de julio hasta el 1 de noviembre, se han registrado 3,290 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas,
¡No deja de temblar en Chiapas!
Alrededor de las 07:28 am se registró un tercer sismo de magnitud 4.1, localizado a 72 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 40 kilómetros, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional.
SISMO Magnitud 4.1 Loc 72 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 01/11/26 07:28:31 Lat 14.86 Lon -93.19 Pf 40 km https://t.co/Dosj0ggyrt— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 1, 2026
¡Un domingo movido! Sismos sacuden al sureste mexicano
Durante las primeras horas de este 1 de noviembre, se registraron dos sismos en el sureste de México.
El primero fue de magnitud 4.4, localizado a 21 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a las 00:58 horas, con una profundidad de 21 kilómetros.
Posteriormente, a las 01:23 horas, se reportó otro temblor de magnitud 4.1, ubicado a 163 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.
SISMO Magnitud 4.1 Loc. 163 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 01/11/26 01:23:44 Lat 13.56 Lon -93.13 Pf 15.7 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) November 1, 2026