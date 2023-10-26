¿Cuándo acaba la temporada de huracanes 2023 y cuántos quedan?

La temporada de huracanes 2023 comenzó el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, y se pronosticó una temporada más activa de lo habitual en el Pacífico.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se pronosticó que habrá de 12 a 17 tormentas con nombre, de 5 a 9 huracanes, y de 1 a 4 huracanes de categoría mayor.

La temporada de huracanes de 2023 comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre.

¿Cuándo acaba la temporada de huracanes 2023?

La temporada de huracanes de 2023 comenzó el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre, por lo que se espera que se formen más ciclones. En los últimos 50 años, México ha sido impactado por 270 ciclones tropicales, 170 de los cuales han impactado las costas del Pacífico y 100 las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán.

En la temporada de huracanes 2023 se previó sobre 22 ciclones tropicales en el Atlántico y 16 en el Pacífico. Dos de estos ciclones que alcanzarían la categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson.

¿Cuántos huracanes quedan en 2023?

Hasta el momento en el Pacífico se han formado 15 ciclones tropicales, de los 16 como mínimo pronosticado para esta temporada de huracanes 2023. En el Atlántico, en cambio, ya se superó la cifra. De los 16 que se pronosticaron, se han desarrollado 19 al día de hoy.

Hasta el momento, el paso del huracán "Otis" por Acapulco ha sido devastador y ya se empieza a hacer el recuento de los daños. Por lo tanto, es importante seguir las recomendaciones de las autoridades mexicanas para estar preparado para un huracán.

La temporada de huracanes 2023 tendría 22 ciclones tropicales en el Atlántico y 16 en el Pacífico; el huracán “Otis” en Guerrero es uno de los más devastadores.

¿Por qué los huracanes tienen nombres de personas?

El meteorólogo australiano Clement Wragge, preocupado por el impacto de las tormentas tropicales en las Antillas, propuso un sistema para identificarlas de forma más sencilla. Inicialmente, propuso nombrarlas con el nombre del santo del día en que tocaban tierra, pero luego decidió usar nombres propios femeninos.

Este sistema fue adoptado por la Oficina del Tiempo de Estados Unidos en 1953, pero solo se usaban nombres femeninos. En 1989, se empezaron a usar nombres masculinos, y en 2000, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) acordaron que los huracanes y otros fenómenos se denominarían de forma mixta.

