Tres ángeles más al cielo: Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo tras más de 72 horas de búsqueda en Venezuela

Tras pasar tres días de su incansable búsqueda y la llamada de auxilio desesperada en redes sociales, se confirmó el fallecimiento de la familia del futbolista del Deportivo La Guaira, Lucas Trejo, tras los terribles terremotos que sacudieron Venezuela.

Encuentran sin vida a la familia de Lucas Trejo en La Guaira

La tragedia se confirmó este sábado 27 de junio de 2026 en el estado de La Guaira. Los equipos de rescate que removieron las estructuras caídas y localizaron los cuerpos sin vida de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos pequeños hijos, Aarón y Ainhoa.

Los tres se encontraban atrapados desde el colapso del inmueble donde vivían provocado por los temblores de media semana.

Setenta y cuatro horas de búsqueda desesperada en Playa Grande

La tragedia de la familia del defensor comenzó la tarde del miércoles, cuando el doble sismo derribó por completo el edificio residencial donde habitaban en la zona de Playa Grande.

El propio futbolista estuvo metido en las ruinas ayudando a los brigadistas y utilizó sus redes sociales para pedir apoyo urgente de binomios caninos que agilizaran el rastreo; sin embargo, después de 74 horas de maniobras, los restos fueron recuperados.

La cifra de muertos en Venezuela

El último reporte de daños de las autoridades venezolanas e internacionales revelan un terrible panorama.

La cifra oficial de fallecidos ya alcanzó las mil 450 personas, mientras que los heridos suman 3 mil 238 ciudadanos atendidos en emergencias. Además, hay más de 3 mil 100 damnificados en albergues y la ONU calcula que los problemas de servicios afectarán hasta a siete millones de personas.

🇦🇷🇻🇪 Lamentamos informar que la familia (esposa e hijos) del futbolista argentino Lucas Trejo fue hallada sin vida en La Guaira tras 74 horas de búsqueda. pic.twitter.com/MkUWD604Kr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 28, 2026

El Deportivo La Guaira se une al luto de su jugador

A través de un mensaje en sus plataformas digitales, el Deportivo La Guaira, club de la primera división venezolana donde juega el defensa originario de Argentina, expresó sus condolencias y se unió al dolor de su elemento.

Los directivos y compañeros de equipo enviaron mensajes de apoyo para Lucas Trejo ante la pérdida total de su núcleo familiar.

México manda militares y topos a la zona del desastre

La ayuda internacional para buscar sobrevivientes incluye un contingente mexicano de 261 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional que despegó desde Santa Lucía con 18 perros especialistas, herramientas pesadas e insumos médicos.

A este esfuerzo oficial se sumaron las brigadas civiles de los "Topos", quienes costearon sus propios viajes para meterse a las zonas más peligrosas a sacar personas.