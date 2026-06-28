Héroes mexicanos en Venezuela: Así rescataron soldados del ejército a un pequeño de 11 años que estaba en los escombros - VIDEO

La solidaridad une en los peores momentos y la tragedia que está enfrentando Venezuela incitó a mexicanos a ayudar a los que más lo necesitan en el país latinoamericano.

Un video mostró cómo elementos del Ejército Mexicano rescataron a un pequeño de 11 años que se quedó atrapado entre los escombros de un edificio caído en Caraballeda.

¿Cómo fue el rescate y cómo puedes ayudar a nuestros hermanos venezolanos?

Así fue el rescate del pequeño de 11 años en Caraballeda

A través de un video difundido por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pudo ver el momento en que militares mexicanos sacaron de entre los escombros a un pequeñito de 11 años.

El rescate fue en Caraballeda, donde el menor estaba atrapado abajo de las paredes colapsadas de un edificio.

Los brigadistas nacionales lograron sacarlo con vida tras horas de maniobras con herramientas de corte.

De cuánto fue el doble terremoto en Venezuela

La tragedia que movilizó la ayuda internacional comenzó la tarde del pasado miércoles 24 de junio. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que la costa norte de Venezuela sufrió un doblete sísmico en menos de un minuto.

El primer temblor registró una magnitud de 7.2 con epicentro cerca de San Felipe, y 40 segundos después pegó el segundo sismo de magnitud 7.5, en el estado de Yaracuy.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

México manda ayuda a Venezuela

El gobierno mexicano envió a varios elementos que despegaron desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.

El grupo está conformado por 261 efectivos: 240 del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que viajan médicos, enfermeros y camilleros.

Además, llevan 18 binomios caninos expertos en colapsos, 4.4 toneladas de herramienta especializada y 2.7 toneladas de medicinas.

Topos mexicanos llegan a Venezuela

Además de la ayuda de elementos del gobierno mexicano, las brigadas civiles de los "Topos" también viajaron al país sudamericano.

Este grupo de rescatistas independientes acudió por sus propios medios y sin fines de lucro ni financiamiento gubernamental para meterse a las estructuras derrumbadas a salvar vidas.

Su experiencia en los sismos de la Ciudad de México ha sido clave para avanzar en la localización de sobrevivientes.

Quieres ayudar y estás en México: Envíos sin comisión y acopio

Los sismos provocaron miles de víctimas, entre fallecidos y desaparecidos. Si buscas apoyar a los damnificados desde México, se han instalado diferentes centros de acopio en la República Mexicana.

También, Banco Azteca y Elektra, en alianza con Western Union y Moneygram, acordaron eliminar el cobro de comisiones en todas las remesas y envíos de dinero que se realicen desde México hacia Venezuela para facilitar el apoyo económico a las familias afectadas.

Cuántas personas han fallecido en Venezuela por los terremotos

El saldo, hasta el momento, es de mil 430 personas fallecidas, 3 mil 238 heridas y 3 mil 100 damnificados.

La ONU declaró que estiman que la afectación será para hasta 7 millones de personas.

Por ahora han llegado alrededor de mil 600 rescatistas internacionales que siguen en labores de búsqueda y rescate.