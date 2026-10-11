VIDEO: Así fue el rescate de Topos Azteca en Panamá en medio de una réplica

Un terremoto de magnitud 7.2 azotó a Panamá la mañana del viernes 9 de octubre, provocando graves afectaciones en distintas regiones del país.

Luego del movimiento telúrico, la brigada Topos Azteca partió con dirección a Panamá para apoyar a las autoridades locales en las labores de búsqueda y rescate.

Topos Azteca rescatan a una persona en Panamá

Los Topos Azteca compartieron en redes sociales el momento en el que uno de sus integrantes logró rescatar con vida a una persona de entre los escombros en Ciudad de Panamá.

El brigadista fue identificado como Rogelio Montenegro y, de acuerdo a lo dicho por la organización en su cuenta de Instagram, la heroica actuación se dio en medio de una réplica.

“En medio de una réplica tras el terremoto en Panamá, la valentía y el compromiso de nuestro equipo no se detienen. Nuestro compañero Rogelio Montenegro de Topos Azteca Panamá junto a los cuerpos de rescate y protección civil, actuó de manera rápida y coordinada para extraer a una persona atrapada dentro de la iglesia y trasladarla de inmediato a la ambulancia para recibir atención médica. La preparación, la agilidad y el trabajo en equipo son la diferencia en los momentos de crisis. Seguiremos en pie de lucha, sirviendo con el corazón y apoyando a nuestra comunidad donde más nos necesiten”, dijeron en redes sociales.

Estado de emergencia en Panamá tras el terremoto

El gobierno de Panamá declaró estado de emergencia por el terremoto, así lo informó el presidente José Raúl Mulino, añadiendo que se destinaran los recurso que sean necesarios para reparar los daños a la infraestructura.

"He instruido destinar de inmediato los recursos necesarios para rehabilitar las carreteras y reparar los hospitales, las escuelas y las viviendas dañadas, dando prioridad a las personas y comunidades más vulnerables. Vamos a priorizar la ayuda a las áreas y personas afectadas con recursos que van a salir de proyectos que pueden ser realizados más adelante".