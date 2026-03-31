¡Terror en la México-Pachuca! Destrozan auto de una familia frente a sus hijos por pleito vial

La autopista México-Pachuca fue testigo de un percance vial que involucró a menores de edad. A la altura de la caseta de San Cristóbal, en Ecatepec, un simple conflicto de tránsito escaló hasta convertirse en un ataque violento.

Los ocupantes de un vehículo decidieron "tomar venganza" por un supuesto pleito vial bajándose de su auto para destrozar el coche que venía detrás, desatando pánico entre los que iban dentro de la unidad.

‼️MONTACHOQUES DESTROZAN AUTO EN LA MÉXICO-PACHUCA‼️



Un incidente vial fue captado en video, cuando una pareja de presuntos montachoques, golpeara el vehículo de una familia, en la caseta de cobro San Cristóbal, en la México-Pachuca, esto sin importarles que había menores de… pic.twitter.com/5INveIhOnD — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) March 31, 2026

"¡Ya bájate, mami!": El grito de unos niños aterrados

Mientras los agresores golpean el auto y los vidrios, desde el interior del auto afectado se escuchan los gritos de unos niños que imploran a su madre que se baje o que se resguarde.

Los atacantes, una pareja que parecía fuera de sí, no se detuvieron ante el llanto de los pequeños; al contrario, subieron la intensidad de los golpes.

Cristales rotos y retrovisores arrancados en la México-Pachuca

La saña con la que actuaron los agresores quedó grabada y fue difundida en redes sociales. En las imágenes se observa cómo, con algunos objetos, destrozaron los cristales laterales y el parabrisas del auto familiar. No conformes con eso, se ensañaron con los espejos retrovisores, arrancándolos antes de volver a su unidad.

La familia solo pudo grabar la escena mientras intentaban protegerse.

La impunidad frente a la caseta de San Cristóbal

Un punto que se puede observar en el video es que el ataque ocurrió a escasos metros de la caseta de cobro. A pesar de ser una zona que debería contar con vigilancia permanente por parte de la Guardia Nacional o personal de seguridad de la autopista, nadie intervino.

Los agresores tuvieron tiempo suficiente para bajar, destruir el auto ajeno, subir al suyo y huir.

Conflicto vial en la México-Pachuca pudo terminar en tragedia

Este tipo de conflictos se han vuelto bastante comunes y han exhibido la falta de paciencia de transeúntes que circulan en calles y carreteras de México. En este caso, los menores no solo vivieron la terrible agresión, sino que estuvieron a centímetros de sufrir heridas físicas por los cristales rotos.

¿Dónde está la seguridad en las carreteras?

Este incidente deja una pregunta al aire para los usuarios que maneja por las carreteras de nuestro país: ¿estamos seguros al pagar una caseta?

Se espera que, con la viralización del video, las autoridades correspondientes logren identificar a los dueños del vehículo agresor para que respondan por los daños.