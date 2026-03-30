VIDEO: Camioneta estalla y deja dos hombres sin vida en Tecámac; uno sería “El Payín”, operador criminal

Una camioneta explotó mientras circulaba sobre la carretera federal México-Pachuca, a la altura del kilómetro 39+500, en el fraccionamiento Haciendas del Bosque, en Tecámac, Estado de México. Dos hombres murieron, entre ellos "El Payín" presunto operador criminal en Culiacán, Sinaloa.

En un inicio, el hecho fue reportado como un accidente, pero al llegar los cuerpos de emergencia se confirmó que el estallido habría sido provocado por un artefacto explosivo dentro del vehículo.

¿Quiénes eran las víctimas de la explosión en Tecámac?

Las autoridades confirmaron la muerte de dos hombres que viajaban en una camioneta Toyota Tacoma negra. Fueron identificados como Francisco Beltrán, alias “El Payín”, de 50 años y Humberto Rangel Muñoz, de 31 años

Ambos eran originarios de Sinaloa.

De manera extraoficial, se menciona que los dos estarían ligados a un grupo criminal, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

¿Cómo ocurrió la explosión de la camioneta en Tecámac?

De acuerdo con los primeros reportes, “El Payín” habría llegado previamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, donde fue recogido por su acompañante.

Minutos después, mientras circulaban por la México-Pachuca, el artefacto que presuntamente llevaban explotó dentro de la unidad. El impacto fue tan fuerte que la camioneta siguió avanzando sin control, cruzó al carril contrario y terminó estrellándose.

En redes sociales comenzó a circular un video de un auto, donde se observa el momento exacto de la explosión. Testigos describieron un estruendo muy fuerte seguido de una bola de fuego que envolvió la camioneta en cuestión de segundos, generando pánico entre automovilistas que circulaban por la zona.

Explota camioneta tras salir del AIFA, en Tecámac



Dos hombres de Sinaloa pierden la vida



Uno era “El Payín”, presunto operador criminal pic.twitter.com/H87603MUQ6 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 30, 2026

Peritos de la fiscalía del Estado de México ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, se desconoce el tipo de explosivo que detonó, si el artefacto era transportado por las víctimas y las actividades de ambos hombres en la entidad.

La zona fue acordonada por varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Sin embargo, ninguna autoridad ha hecho alguna declaración oficial sobre lo sucedido en el Estado de México.

