Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 31 de marzo de 2026?
Sigue el reporte minuto a minuto de las Carreteras de México. Accidentes, reducción de carriles y cómo va las autopistas hoy martes de Semana Santa 2026.
¿Planeas viajar este martes de Semana Santa? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México. En Azteca Noticias recomendamos salir con anticipación si emprendes un viaje largo para evitar retardos en tramos afectados.
Cabe recordar que CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 31 de marzo de 2026?
Untitled
¿Quá pasa en la México-Querétaro? Caminos y Puentes Federales informó sobre una carga vehicular en la autopista México-Querétaro, justo a la altura del kilómetro 139 debido a un accidente.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 139, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular intensa. Unidades de CAPUFE y Guardia Nacional realizan operativo de vialidad. Atiende las indicaciones viales y maneja con…— CAPUFE (@CAPUFE) March 31, 2026
¿Cómo va el tráfico HOY en las principales carreteras de México?
Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE, varios tramos ya presentan cierres parciales o lentos por choques y fallas mecánicas. Entre los más importantes se encuentran:
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de la circulación tras #Accidentevial cerca del km 142+900, de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/vqZywPGBwv— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 31, 2026