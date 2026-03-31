Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 31 de marzo de 2026?

¿Planeas viajar este martes de Semana Santa? Mantente atento a este reporte EN VIVO, ya que iremos actualizando la circulación en tiempo real conforme se reporten más incidentes en las carreteras hoy en México. En Azteca Noticias recomendamos salir con anticipación si emprendes un viaje largo para evitar retardos en tramos afectados.

Cabe recordar que CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante de las autopistas del país y emiten avisos por cada incidente, por lo que se recomienda estar atentos a nuevas actualizaciones que puedan surgir durante el día.

