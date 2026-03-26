¡Temen por su seguridad! Activan Alerta Amber por desaparición de tres menores en calles de Edomex

¡Ayúdalos a regresar a casa! La Alerta Amber fue activada en los municipios de Tecámac, Chimalhuacán y Acolman, en el Estado de México (Edomex), por la desaparición de tres menores de edad, de 12, 14 y 15 años; familiares temen por su seguridad.

En caso de tener información que ayude a encontrar a los adolescentes desaparecidos en marzo 2026, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

¿Quiénes son los tres menores desaparecidos en Edomex 2026?

Samantha Aylin Castillo Vargas, de 12 años, Dominic Jeshua Herrera Cerón, de 14 años, y Lety Jaqueline De Rosas Medina, de 15 años, son los tres menores desaparecidos en las calles del Estado de México durante los últimos días de marzo 2026.

La Fiscalía del Estado de México compartió las fichas de búsqueda con las características clave para poder encontrar a los tres menores de edad:

Samantha Aylin, de 12 años, desapareció en Chimalhuacán

Mide 1.60 metros y pesa 55 kilos.

Tez morena, cara redonda y complexión delgada.

Ojos medianos y de color café obscuro, boca grande, labios gruesos y nariz achatada.

Cabello rizado y de color castaño obscuro, cejas pobladas.

Señas particulares: Cicatriz en el labio, siendo por operación de labio leporino, lunar en el labio superior en el lado izquierdo y desviación en el tabique de la nariz.

Samantha Aylin desapareció el pasado 23 de marzo 2026, cuando salía de su casa. La menor vestía un pantalón tipo cargo de color beige y tenis de color negro con vivos en rojo y blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/Xcbchw6KGV — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 25, 2026

Dominic Jeshua Herrera Cerón. de 14 años, desaparecido en Tecámac

Mide 1.58 metros y pesa 65 kilos.

Tez morena, cara alargada y complexión delgada.

Ojos grandes y de color café obscuro, boca mediana, labios delgados y nariz recta.

Cabello lacio y de color negro, cejas semipobladas.

Dominic Jeshua, desapareció el 23 de marzo 2026, al salir de su casa sin especificar a dónde iba, desde ese entonces se desconoce la ubicación del menor de edad. No se sabe cómo iba vestido.

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Lety Jaqueline De Rosas Medina, de 15 años, desapareció en Acolman

Mide 1.50 metros y pesa 60 kilos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café, boca mediana, labios delgados y nariz respingada.

Cabello lacio y de color negro, cejas semipobladas.

Lety Jaqueline, desapareció el pasado 21 de marzo 2026, al salir de su domicilio. La última vez que se le vio, la menor vestía un pants gris, playera negra de manga larga, un chaleco color azul marino y unos tenis de color blanco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/3Bxd4V3JWq — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 25, 2026

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año.