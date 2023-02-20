Tesla deberá instalarse en estados en donde haya agua: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró de que Tesla, la empresa de Elon Musk de autos eléctricos, debe instalarse en estados en donde haya suficiente abasto de agua.

López Obrador celebró que Musk haya elegido a México para su nueva planta de autos eléctricos, pues destacó que el país se encuentra como uno de los que más oportunidades ofrece para la inversión extranjera y la creación de empresas.

#EnLaMañanera | La Gigafábrica de #Tesla podría ubicarse cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el sureste de México, Michoacán o cualquier estado con abasto de agua, así lo explico el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/1G3ioUpY9c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2023

"Está estudiado y México tiene mucho potencial para que se siga desarrollando la industria moderna en nuestro país, que tiene que ver con energías renovables, con carros eléctricos, creación de baterias, está llegando mucha inversión".

AMLO buscará hablar con Tesla sobre ubicación

AMLO dijo que se busca hablar con los directos de la empresa de Tesla sobre el crecimiento urbano, pues acusó que en algunas alcaldías de la capital tienen un crecimiento no planeado, que se ve reflejado en el consumo de agua.

"Hay lugares en el país en donde no se tiene agua suficiente, tenemos que cuidar el agua para el consumo doméstico y uno de los estados que tiene problemas por falta de agua es Nuevo León porque ha crecido mucho, no solo su industria, en consecuencia ha crecido mucho la población", expresó durante la mañanera del 20 de febrero.

Dijo que Tesla no será la única empresa con la que se hable sobre la problemática del agua y otros recursos naturales, además del crecimiento urbano que habrá en los estados en donde se instalen.

"La propuesta es: vamos viendo qué dimensiones tiene la empresa, cuántos trabajadores, en qué sitios pueden tener más oportunidades para el abasto del agua, para servicios. Hay zonas en el norte del país en donde ya legalmente existe veda, es decir, ya no se puede otorgar permisos para extracción de agua ni superficial ni del subsuelo".

AMLO no quiso asegurar si en Nuevo León será el lugar en donde Tesla se instale, pues aseguró que se tiene que analizar la viabilidad en términos del uso del agua y apuntó que en el sureste del país podría ser viable,también en aras de descentralizar el desarrollo. "Donde se tengan agua... en Nuevo León no hay agua", expresó.