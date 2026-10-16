VIDEO: El nuevo auto volador eleva las acciones de Tesla hasta el cielo

Tesla presentó el Roadster con propulsores de aire de SpaceX que elevan el vehículo del suelo. Va de 0 a 100 en un segundo, tiene 500 km de autonomía y cuesta alrededor de 5 millones de pesos.

El impacto de la presentación fue inmediato: las acciones de Tesla subieron este viernes y miles de personas corrieron a consultar precios y disponibilidad del vehículo.