VIDEO: El nuevo auto volador eleva las acciones de Tesla hasta el cielo
Tesla presentó el nuevo Roadster con propulsores de aire de SpaceX que lo elevan del suelo.
Tesla presentó el Roadster con propulsores de aire de SpaceX que elevan el vehículo del suelo. Va de 0 a 100 en un segundo, tiene 500 km de autonomía y cuesta alrededor de 5 millones de pesos.
El impacto de la presentación fue inmediato: las acciones de Tesla subieron este viernes y miles de personas corrieron a consultar precios y disponibilidad del vehículo.