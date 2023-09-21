Texas planea construir un muro por la llegada masiva de migrantes

Greg Abbott, gobernador de Texas, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde declaró una invasión en la frontera sur del país, debido a la llegada de migrantes.

Asimismo, acusó que la situación se debe a las políticas migratorias del mandatario estadounidense, que han propiciado la llegada masiva de migrantes a Texas, por lo que desplegará a la Guardia Nacional.

El gobernador indicó que su gobierno está construyendo un muro fronterizo con alambre de púas y barreras marinas para evitar que pasen más migrantes.

I officially declared an invasion at our border because of Biden's policies.



We deployed the Texas National Guard, DPS & local law enforcement.



We are building a border wall, razor wire & marine barriers.



We are also repelling migrants.



More: https://t.co/dEivr1lL2n pic.twitter.com/hzCl6ouTVJ — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 20, 2023

“También estamos repeliendo a los inmigrantes para proteger el territorio contra la invasión de los cárteles de la droga mexicanos”, compartió a través de un comunicado. Abbott indicó que las políticas migratorias de Biden han tenido consecuencias catastróficas.

Greg Abbott aseveró que su gobierno intensificará los esfuerzos para hacer retroceder a cualquier migrante que trate de ingresar al estado y arrestarán a “los criminales que violen la ley de Texas”.

"Estados Unidos está sufriendo la mayor volumen de inmigración ilegal en la historia de nuestro país", se lee en el documento.

Explicó que estas acciones son un compromiso para que los próximos presidentes estadounidenses no "evadan sus responsabilidades de salvaguardar los flujos migratorios extraordinarios de personas que no tienen derecho legal de entrar".

Protestas por migrantes en Nueva York

Texas no es el único estado donde protestan por la llegada de migrantes, en Staten Island, Nueva York, realizaron una manifestación en contra de la llegada de inmigrantes a un albergue de la comunidad y algunos de los inconformes fueron arrestados por la policía.

La policía neoyorquina arrestó a 10 manifestantes, de los cuales nueve recibieron citatorios por alterar el orden y fueron liberados. Mientras que una persona de 48 años enfrentará cargos por agresión, después de que un policía resultara lesionado por intentar arrestarlo. El agente sufrió una lesión en la rodilla.