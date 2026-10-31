Texas se adueña de islas mexicanas del río Bravo por razones de seguridad

Nueve islas del río Bravo, ubicadas en la frontera entre México y Estados Unidos, fueron reconocidas por el estado de Texas como parte de su territorio.

La determinación permitiría que las autoridades estadounidenses, incluido el ejército, tengan acceso a estos territorios para realizar labores de vigilancia, limpieza e inspección, con el argumento de reforzar la seguridad en la frontera sur y evitar que sean utilizados por organizaciones criminales.

Anuncian a islas del río Bravo como parte de Texas

La decisión fue anunciada por Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, quien explicó que la medida surgió después de una petición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Tras analizar la solicitud, la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) determinó que nueve de esos territorios pertenecen al estado.

La comisionada sostuvo que su oficina tiene la obligación de resguardar los terrenos que pertenecen a Texas y consideró que la resolución permitirá atender una situación que permaneció sin definirse durante años.

“Como Comisionado de Tierras de Texas, tengo la responsabilidad de proteger cada acre de terreno estatal confiado a la Oficina General de Tierras. Durante años, la propiedad de estas islas ha sido incierta, lo que ha limitado la capacidad de garantizar su debida vigilancia y protección”, declaró.

Big win for the State of Texas! 🙌 Commissioner Dawn Buckingham, M.D., was proud to announce yesterday that the Texas General Land Office has identified nine islands along the Rio Grande that now belong to Texas. Totaling about 66 acres, these islands now fall under the jurisdiction of the State of Texas, which will grant federal and state law enforcement the authorization to protect and clear these lands of any illegal activity. Thank you to @DailyCaller for highlighting the GLO's efforts to keep all of our communities safe along the Texas-Mexico border! Read the full article here: https://t.co/KKJvGQZO5V — Texas General Land Office (@TXGLO) October 28, 2026

México rechaza que las islas sean territorio de Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que un gobierno estatal pueda modificar unilateralmente los límites entre México y Estados Unidos, recordando que la frontera está definida por un tratado internacional y no por decisiones de una entidad federativa.

La Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera internacional en el río Bravo sigue el centro de su cauce normal. Además, precisó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el organismo binacional facultado para determinar a qué país corresponde cada isla.

La SRE también recordó que ninguno de los dos países puede realizar obras que, a consideración de la CILA, alteren u obstaculicen el flujo natural del río.

