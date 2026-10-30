¡Green Card para toda la familia! Trump le daría la residencia permanente de EU a Bolsonaro

La llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos habría contado con el respaldo del presidente Donald Trump y de integrantes de su administración.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el senador brasileño permanece en Florida con un permiso migratorio temporal, pero podría obtener posteriormente la residencia permanente.

Flávio Bolsonaro obtendría la residencia permanente de Estados Unidos

El artículo del medio de comunicación estadounidense señala que el excandidato presidencial recibió una autorización especial para permanecer en el país norteamericano por disposición de Donald Trump.

Sin embargo, se prevé que obtenga una tarjeta de residencia permanente, conocida como green card, cuyo trámite podría avanzar de manera acelerada, como ocurrió con su hermano, Eduardo Bolsonaro.

“Escapé de la tiranía”. Desde EU, Flávio Bolsonaro se declaró presidente electo de Brasil y aseguró que llegó a ese país tras la persecución que sufrió después de las elecciones. El anuncio sacude nuevamente el escenario político brasileño. https://t.co/rsAGC6r7vQ https://t.co/pWxD3vyWVD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil ocurrió después de que perdió las elecciones presidenciales y recibió una notificación judicial el lunes 26 de octubre.

El senador consiguió salir del país acompañado de su esposa y sus dos hijas, quienes cruzaron la frontera hacia Argentina y posteriormente abordaron un avión privado, llegando a Estados Unidos tras una escala en Ecuador.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmó que el excandidato a la presidencia de Brasil y los integrantes de su familia fueron recibidos y revisados por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza al llegar a territorio estadounidense. .

Flávio Bolsonaro agradece la ayuda de Donald Trump

Tras instalarse en Florida, Flávio Bolsonaro difundió un mensaje en sus redes sociales, en el que se presentó como presidente electo de Brasil, atribuyendo su salida del país a la persecución política que comenzó contra su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y posteriormente se extendió a otros ciudadanos.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Donald Trump y al presidente argentino Javier Milei por el respaldo recibido durante los últimos días, destacando la postura del mandatario estadounidense en defensa de la libertad de expresión y señalando que no tenía previsto abandonar Brasil, aunque consideró que permanecer en el país podía derivar en mayores consecuencias políticas y judiciales.