¡46 años haciendo historia! Tianguis del Chopo, el corazón del rock en México que nació un 4 de octubre; esta es su historia

El Tianguis Cultural del Chopo, uno de los grandes puntos de encuentro del rock y la música alternativa en México, cumple 46 años este 4 de octubre; nació en 1980 dentro del Museo Universitario del Chopo de la UNAM como un espacio para intercambiar discos, libros y revistas, pero con el paso del tiempo se convirtió en referente de la cultura musical de la Ciudad de México.

Su historia comenzó como un encuentro temporal para coleccionistas y melómanos, pero la respuesta del público hizo que aquel proyecto creciera y saliera del museo; desde entonces, el Chopo inició un recorrido por distintos puntos de la capital hasta establecerse en Buenavista, donde actualmente reúne cada semana a seguidores del rock y otras expresiones musicales alternativas.

Del museo a las calles: así nació el Chopo

El primer Tianguis de la Música se realizó el 4 de octubre de 1980 y originalmente estaba programado únicamente para ese mes; la iniciativa fue impulsada por la entonces directora del museo, Ángeles Mastretta, y el promotor cultural Jorge Pantoja.

De acuerdo con la UNAM, en sus primeros meses predominó el intercambio entre coleccionistas de discos, libros y revistas de distintos géneros musicales; posteriormente adquirió un carácter comercial y comenzó su recorrido fuera del recinto.

Un tianguis que recorrió distintos puntos de CDMX

Después de permanecer en las inmediaciones del museo, en 1985 fue desalojado y durante los siguientes años pasó por distintos espacios de la Ciudad de México , entre ellos un estacionamiento de la colonia San Rafael, el Casco de Santo Tomás, Ciudad Universitaria y el Quiosco Morisco de Santa María la Ribera .

Finalmente llegó a Buenavista, donde actualmente se instala, en la calle Aldama, entre las calles Sol y Luna.

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¿Por qué el Chopo es un símbolo del rock?

La UNAM lo reconoce como un referente cultural de la Ciudad de México por reunir propuestas musicales alternativas y no comerciales; además, cuenta con una galería para artes plásticas y un espacio para conciertos.

Por eso, después de 46 años, el Chopo es mucho más que un lugar para comprar discos: es un punto de encuentro donde distintas generaciones han compartido música, cultura e identidad alrededor del rock y las escenas alternativas.