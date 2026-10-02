Precio del dólar pasa los 18 pesos mexicanos este viernes 2 de octubre 2026

El precio del dólar estadounidense inicia el mes con variaciones que llaman la atención, acercándose de nuevo a los 18 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 2 de octubre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero. Este viernes, el Departamento de Trabajo publicó un informe sobre el empleo, muy seguido por los analistas, que mostraba que el número de puestos de trabajo creados en el sector no agrícola había aumentado en 29 mil el mes pasado, tras una revisión a la baja de la cifra de 133 mil en agosto. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento de 90.000 puestos de trabajo.

¿A cuánto está el dólar en México octubre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos la compra y se vende en $18.15 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este viernes 2 de octubre 2026.

La moneda estadounidense sigue en ascenso aún cuando lo hace a paso sigiloso, pero firme frente al peso mexicano.

Precio del dólar en Tijuana hoy 2 de octubre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para octubre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.90 pesos la compra y se vende a $13.54 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este 2 de octubre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 2 de octubre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 2 de octubre 2026 en 85 mil 674 pesos por unidad, registrando un ligero incremento en comparación con ayre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 554 mil 501 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 2 de octubre 2026?

El precio del petróleo caen más de 3 dólares y los futuros del gasóleo europeo bajaron más del 4% este viernes tras los informes sobre conversaciones en Europa acerca de liberaciones adicionales de reservas de diésel y crudo, lo que alivió la preocupación por la escasez de suministro energético mundial.