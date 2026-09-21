¡El dólar se acerca a los 18 pesos! El tipo de cambio en México para este lunes

El precio del dólar estadounidense se acerca nuevamente a los 18 pesos tras registrar un leve aumento para el inicio de la penúltima semana del mes, registrando cambios importantes en su valor. Te compartimos el tipo de cambio hoy 21 de septiembre 2026 en México.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.65 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 21 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense comenzó la semana acercándose a los 18 pesos, después de que el pasado viernes las autoridades japonesas realizaran controles de tipos de cambio en el mercado de divisas, considerados un paso preliminar antes de la intervención, según informó el periódico Nikkei.

Precio del dólar en Tijuana hoy 21 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.50 pesos la compra y en $16.75 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 21 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 21 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 21 de septiembre 2026 en 84 mil 918 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 4.63% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primer aumento para el comienzo de la penúltima semana del mes de septiembre 2026.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 462 mil 194 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 21 de septiembre 2026?

El precio del petróleo registró una caída este lunes hacia el umbral psicológico de los 100 dólares por barril y alcanzaron su nivel más bajo en 11 días, ya que los inversores esperaban avances diplomáticos en la guerra con Irán debido a la reunión de la ONU de esta semana y contemplaban una recuperación parcial de los envíos desde Arabia Saudita.

