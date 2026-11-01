“Violencia sin sentido": Tiroteo tras partido de futbol americano deja un muerto en Alabama

Una persona murió y ocho más resultaron heridas después de un tiroteo ocurrido la noche del 31 de octubre de 2026 cerca del Legion Field, en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, después del partido de fútbol americano universitario Magic City Classic, informaron las autoridades.

¿Qué se sabe del tiroteo tras el partido Magic City Classic en Birmingham, Alabama?

El jefe de la Policía de Birmingham, Michael Pickett, detalló en una conferencia de prensa que una persona se encontraba en estado crítico y siete más recibían atención médica por lesiones que no ponen en riesgo su vida. Además, los agentes recuperaron varias armas de fuego en el lugar de los hechos.

Durante su intervención, Pickett explicó que las autoridades prefieren reunir toda la información antes de dar conclusiones sobre el suceso a la población.

“No me gusta apresurar las cosas, por lo que a veces nos lleva un tiempo para que reunamos todos los hechos antes de hablar. Creo que es importante que nos tomemos nuestro tiempo para hacer esas cosas, de modo que podamos brindar información veraz de la mejor manera posible al público”, declaró el jefe policial.

Alabama : un mort et plusieurs blessés dans une fusillade après un match universitaire à Birmingham



Une fusillade a éclaté e samedi 31 octobre 2026, peu après 19 h 50, près du stade Legion Field, à Birmingham, en Alabama. Les tirs sont survenus sur Graymont Avenue West, après… pic.twitter.com/P12pQ1mFCw — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) November 1, 2026

Declaraciones de la Policía de Birmingham y participación del FBI en la investigación

El funcionario condenó los disparos y subrayó que se trató de dos actos violentos que considera injustificables, en referencia a otro tiroteo ocurrido hace una semana cerca de la Universidad A&M de Florida, en Tallahassee, donde 11 personas, entre ellas 6 jóvenes, resultaron heridas.

“La realidad es que estos fueron dos actos de violencia sin sentido, actos de violencia completamente sin sentido. Esto es algo que no solo vemos aquí en Birmingham, sino que lo vemos en todo el país. Y es importante que, como comunidad, abordemos este problema”, afirmó Pickett.

Un detenido tras el tiroteo al finalizar el partido de futbol americano en Alabama

Alabama A&M venció 31-28 a Alabama State. Tras el encuentro, la Policía suspendió las celebraciones tras el partido y pidió al público abandonar la zona.

Las autoridades detuvieron a una persona y la llevaron a la sede policial para interrogarla, según explicó Pickett. El jefe también señaló que la Policía de Birmingham trabaja junto con el FBI y otras agencias en la investigación.

