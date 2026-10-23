Tiroteo en pleno funeral: grupo armado irrumpe en iglesia de Jordania y deja al menos siete muertos

Un tiroteo en Jordania rompió de tajo la tranquilidad de la provincia de Al Karak este viernes 23 de octubre. Lo que debía ser una respetuosa despedida en un funeral dentro de la iglesia ortodoxa de San Jorge, ubicada en la pequeña localidad de Hamud, se convirtió de pronto en una auténtica pesadilla.

Testigos en el lugar relatan que más de 150 personas estaban reunidas cuando tres hombres armados con rifles de asalto AK-47 Kalashnikov bajaron de un vehículo y comenzaron a disparar a quemarropa contra la multitud. Vaciaron sus armas durante cinco largos minutos antes de huir. El saldo oficial es de al menos siete muertos y 27 heridos, varios de ellos reportados en estado de gravedad.

Una cacería en marcha

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania, ya desplegó un operativo inmenso en todo el país para dar con los responsables. Diversas imágenes de cámaras de seguridad captaron a los tiradores soltando ráfagas desde la calle antes de irrumpir en el recinto religioso, pero hasta el momento siguen prófugos.

Las autoridades confirmaron que se trata de un ataque terrorista directo contra la comunidad cristiana, un hecho sumamente inusual en este territorio. Para ponerlo en perspectiva, de los 11.5 millones de habitantes musulmanes, apenas un 3% profesa esta religión, y los ataques sectarios prácticamente no existían en su historial reciente.

El grupo armado no ha sido identificado| X

El rey Abdalá aplicará su "mano de hierro"

La indignación escaló rápido hasta lo más alto del gobierno. A través de sus redes sociales, el rey Abdalá dejó muy claro que no tendrán ningún tipo de piedad. Aseguró que la sangre de los jordanos es valiosa y prometió una respuesta brutal contra quienes atentaron contra el país.

The terrorist attack against Karak will be met with the harshest retaliation. Those who delude themselves into thinking that they can divide Jordanians with their bullets have no chance in the face of our unity. All Jordanians, from north to south, are partners in land and fate, and nothing stands between them. Our deepest condolences to the families of the martyrs and we wish a speedy recovery to those injured. Every Jordanian life is precious, and we will strike with an iron fist against those who dare to threaten our nation — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026

Mientras el ministro de Comunicaciones, Mohamed Momani, asegura que las investigaciones continúan, la comunidad de Hamud sigue en completo shock. La zona se mantiene fuertemente custodiada y una nación entera mira con asombro cómo la violencia extrema irrumpió en lo que antes era un rincón de paz.

Con información de CNN