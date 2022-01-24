Tiroteo en Universidad de Alemania deja 3 heridos y al agresor muerto

Al menos una persona murió y tres resultaron heridas en el tiroteo en el campus de la Universidad de Heidelberg ubicada al suroeste de Alemania.

La policía de Alemania informó que los hechos ocurrieron durante una conferencia en el recinto que ocupa la clínica universitaria de la facultad de Ciencias Naturales y el jardín botánico.

Las autoridades detallaron que el atacante actuaba solo y después de abrir fuego con un arma de cañón largo indiscriminadamente en la sala y dejar heridas a varias personas con el arma, este se suicidó.

También, comentaron que el atacante suicida portaba varias armas con las que perpetró el tiroteo en la universidad, ante esto, las autoridades descartaron motivaciones políticas o religiosas, pero sospechan que el agresor era un estudiante.

Luego de recibir el aviso del ataque, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona sobre las 12:30 GMT, y a través de sus redes sociales realizaron un llamado a los ciudadanos de alejarse de Neuenheimer Feld, donde se ubica la universidad en Alemania.

#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.

Der Täter selbst ist tot.

Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022

Universidad de Alemania pide no acercarse al lugar tras el tiroteo

Tras el tiroteo en la universidad de Alemania, una persona fue trasladada al hospital, donde murió a causa de las heridas recibidas en el ataque suicida.

Hasta el momento, la dirección de la Universidad, pidió a los estudiantes que no se acercaran al lugar.

En cuanto a la Policía, destacó que todavía está en el lugar con fuerzas especiales, ya que continúa la búsqueda y revisión del terreno, aunque no se cree "que haya otros perpetradores".

Por el momento no se ha facilitado ninguna información sobre el agresor, pero toda la zona que rodea la universidad de Alemania, hasta las puertas mismas del casco antiguo de Heidelberg, ha quedado cortada al tráfico por el tiroteo.

La Universidad de Heidelberg en Alemania es una de las más conocidas de dicho país y se encuentra ubicada al sur de Fráncfort, la cual tiene unos 160.000 habitantes.

El 8 de diciembre, en otro caso similar, se registró un tiroteo en Texas, justo en un centro comercial, donde resultó herida una persona.

Sin embargo, la noticia más sonada del mes de noviembre del 2021, fue el tiroteo de Michigan, donde un estudiante disparó a sus compañeros de escuela, dejando tres muertos y seis heridos.

