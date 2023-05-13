Primeras horas sin Título 42 en la frontera México-Estados Unidos; sin tanta afluencia de migrantes

El Título 42, una orden de la era COVID que había permitido la expulsión rápida de migrantes expiró el jueves 11 de mayo, pero cuando terminó el primer día posterior a la expiración, los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos, parecían activos pero tranquilos.

Ante la preocupación de que el fin de una orden de 3 años, conocida como Título 42, podría ejercer más presión sobre las instalaciones, ciudades y pueblos fronterizos de Estados Unidos, los funcionarios de Estados Unidos vigilaban de cerca los movimientos de migrantes que ya habían alcanzado cifras récord en los últimos días.

En Yuma, Arizona, grupos de migrantes llegaron a la frontera durante la noche para convertirse en agentes de la Patrulla Fronteriza, pero el viernes (12 de mayo) disminuyó la cantidad de migrantes que llegaban.

Irene Yencoh / Migrante de Camerún:

“Me siento tan mal, pero no tengo elección. No tengo elección”. Irene Yencoh / Migrante de Camerún

En la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de San Diego, California, cientos de migrantes se han reunido durante días con la esperanza de que sus solicitudes de asilo sean procesadas ahora que la política ha llegado a su fin.

Varias acciones judiciales de última hora se sumaron a las preguntas sobre cómo se desarrollarán las políticas fronterizas modificadas del presidente Joe Biden, y los defensores presentaron un desafío legal a la nueva regulación de asilo cuando entró en vigencia.

Pero incluso cuando la calma relativa se asentó en la zona fronteriza el viernes por la mañana, había una sensación de confusión entre los migrantes reunidos allí.

Amid confusion and uncertainty, the Biden administration began implementing a sweeping policy shift at the US-Mexico border, as a COVID-era order known as Title 42 expired and new asylum restrictions took effect https://t.co/NTkNDpum7E pic.twitter.com/2cvZcFPwp5 — Reuters (@Reuters) May 13, 2023

Entrada del Título 8, frena llegada de migrantes a la frontera

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, dijo el viernes (12 de mayo) que se estaba preparando para lo 'desconocido' en la frontera entre Estados Unidos y México después de que expiró el Título 42, pero agregó que después del pico de 1800 del jueves (11 de mayo) en la frontera, ver grandes números el viernes en el área de El Paso.

Y el analista Peter Margulies dijo que solo el tiempo dirá si la cantidad de migrantes que intentan ingresar aumentará o disminuirá.

Trump implementó el Título 42 por primera vez en marzo de 2020 cuando el COVID se extendió por todo el mundo, y los funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron que era necesario para frenar la propagación del virus en los centros de detención. La orden permitió a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes a México u otros países sin posibilidad de solicitar asilo.

Los migrantes han sido expulsados más de 2.7 millones de veces bajo el Título 42, aunque el total incluye a muchos que cruzan repetidamente.