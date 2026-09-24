Tolerancia Cero expone inconsistencias en el presunto “megadecomiso” en Guanajuato

En un escenario nacional caracterizado por la complejidad política, la polarización y la urgencia de rendición de cuentas, Azteca Noticias presenta una emisión más de Tolerancia Cero, un programa semanal de análisis y debate que aborda los temas más críticos de la coyuntura mexicana sin rodeos ni sesgos institucionales.

Bajo la conducción de Manuel López San Martín y con la participación de un panel de destacados especialistas —María Amparo Casar, Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín—, en esta emisión se responde a algunas dudas periodísticas que no se pueden pasar por alto ante la opacidad y las contradicciones de las instituciones públicas y los actores políticos.

En esta ocasión, Tolerancia Cero abordó varios temas entre ellos el anuncio del decomiso de huachicol en Guanajuato por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy.

Pese a que el operativo se presentó inicialmente como un golpe histórico al huachicol, el caso dio un giro cuando la propia autoridad derivó las acciones hacia revisiones administrativas y auditorías a empresas privadas.

En la mesa de debate, los analistas desmenuzaron las vertientes de este y otros casos.