Así será la toma de protesta de Delfina Gómez: ¿A qué hora y dónde ver?

Delfina Gómez, la gobernadora electa del Estado de México en las pasadas elecciones, tomará protesta como mandataria de la entidad este jueves 14 de septiembre, lo que implicará un fin de más de 90 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el gobernador saliente Alfredo del Mazo Maza.

El pasado miércoles, la maestra presentó a su gabinete de gobierno, mencionó que, tras evaluar varios perfiles, llegó a la conclusión de sumar a su equipo a nombres como Horacio Duarte Olivares como secretario General de Gobierno y Andrés Andrade Téllez como el secretario de Seguridad, entre otros.

Es un honor para los mexiquenses la visita de nuestro Presidente @lopezobrador_ a la Toma de Protesta y a la inauguración de una obra tan importante para el Estado de México como lo es el Tren Insurgente. #Edomex pic.twitter.com/k5wlipaOuQ — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 13, 2023

¿A qué hora será la toma de protesta de Delfina Gómez?

El acto protocolario se realizará a las 17:00 horas y tendrá invitados de honor como es el caso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como integrantes del gabinete federal y otros gobernadores morenistas.

La recepción de invitados se tiene prevista cerca de las 15:30 horas en la sede legislativa mexiquense en Toluca y posteriormente la gobernadora electa se trasladará al Teatro Morelos en donde volverá a dar un mensaje.

¿Dónde ver la toma de protesta de Delfina Gómez?

La toma de protesta de la militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se podrá observar a través de sus redes sociales oficiales, como es el caso de Twitter.

¿Cuándo comenzará el gobierno de Delfina Gómez?

En los artículos 61 y 75 de la Constitución Política del Estado de México se establecen las facultades del Poder Legislativo para recibir la toma de protesta de la gobernadora o gobernador electo, además de la fecha para que ejerza su función.

En ese sentido, Delfina Gómez iniciará sus funciones como la nueva gobernadora de la entidad a partir del 16 de septiembre, dando fin a casi 100 años de gobierno del PRI en la entidad con la salida de Alfredo del Mazo Maza, además de que será la primera mujer gobernadora del Edomex.

Fue el pasado 4 de junio cuando Gómez ganó las elecciones frente a su contrincante, la priista Alejandra del Moral.