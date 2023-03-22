Delfina Gómez Álvarez es la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a contender por el Estado de México (Edomex), en las elecciones 2023; esta es la mujer de 60 años que por segunda ocasión busca ganar la gubernatura.

La candidata de Morena, Delfina Gómez, es maestra de profesión, y estuvo al frente de grupos de educación básica en comunidades de San Pablito, Calmimilolco, en Chiconcuac, Edomex. También fue directora de una escuela primaria en Lomas el Cristo, en Xochimilco, CDMX.

De acuerdo con la página del gobierno de México, Delfina Gómez es egresada de la Escuela Normal de Maestros no. 21 en Texcoco y tiene una licenciatura en Educación Básica, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

Además, posee una maestría en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas y es pasante en la Maestría en Pedagogía con especialidad en planeación educativa.

Delfina Gómez, de 60 años, es la gobernadora de Edomex por parte de Morena|Facebook/Delfina Gómez

Así fue como Morena anunció la candidatura de Delfina Gómez en las elecciones 2023

Fue en agosto de 2022, cuando Morena anunció que Delfina Gómez, en aquel entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ganó en la encuesta interna para elegir al candidato para las elecciones 2023.

La noticia fue anunciada durante una transmisión en vivo a través de las cuentas oficiales de Morena, donde la actual candidata al Edomex aún se encontraba desempeñando sus funciones en la oficina de la SEP.

Según la encuesta de Morena, mantiene una intención de voto del 31.1%; Higinio Martínez, 14.9%; Luis Fernando Vilchis, 14.6%; y Horacio Duarte, 9.6%, por lo que con lágrimas en los ojos recibió la noticia.

La maestra @delfinagomeza encabezará los esfuerzos de organización de nuestro Movimiento en el Estado de México.



Escucha el mensaje que brindó a propósito de su nuevo encargo como Coordinadora de los Comités de Defensa de la #4T en el estado: pic.twitter.com/QKG1Y7Gm5G — Morena (@PartidoMorenaMx) August 5, 2022

Delfina Gómez buscará ganar Edomex por segunda ocasión

Esta será la segunda vez que Delfina Gómez contienda en las elecciones para ganar la gubernatura del Edomex. La primera vez que contendió fue en 2017, cuando se enfrentó al actual gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo.

La maestra @delfinagomeza será la encargada de coordinar los esfuerzos de nuestro Movimiento para consolidar la Cuarta Transformación en el Estado de México.



¡Felicidades!#MorenaCrece y se fortalece en todo el país. pic.twitter.com/WBXBX3eGtg — Morena (@PartidoMorenaMx) August 4, 2022

Antes de contender con el partido Morena para la gubernatura del Estado de México, Gómez ocupó al menos cinco cargos en la administración pública y al menos tres son de elección popular:

De 2012 a 2015: fue presidenta municipal de Texcoco y de 2015 a 2018 ocupó una diputación federal por el Distrito 38. Del 2018 a 2019 también fue senadora con licencia.

Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó la Presidencia de México, Delfina Gómez fue delegada en el Estado de México de los programas de Bienestar del Gobierno de México, cargo que dejó en 2021, año en el que asumió la titularidad de la SEP.

Cabe destacar que también fue en enero pasado, cunedo el tribunal electoral confirmó la multa de 4.5 millones de pesos que el INE le impuso a Morena. De acuerdo con la sentencia, realizó descuentos a los trabajadores del municipio Texcoco vía nómina, cuando la actual candidata era presidenta municipal.

Presuntamente, los recursos se usaron para impulsar la diputación y la candidatura en el Edomex de Delfina Gómez.