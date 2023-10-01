¿Tomar café reduce las posibilidades de morir? Esto dice un estudio

El café es una bebida popular que se asocia con la energía y es por mucho del gusto de la sociedad; ahora, un estudio reciente de Harvard sugiere que también podría reducir el riesgo de muerte, por lo que los amantes de esta bebida (y los que no) deben leer esto.

El estudio, que siguió a más de 170 mil personas durante siete años, encontró que las personas que consumían café sin azúcar tenían un 20% menos de probabilidades de morir que las que no consumían café.

El estudio también encontró que el café endulzado con azúcar o con endulzantes artificiales no estaba asociado con un menor riesgo de muerte. Los investigadores creen que los compuestos del café, como los antioxidantes y los polifenoles, podrían ser responsables de los beneficios para la salud.

El café es una bebida que tiene beneficios para la salud; un estudio de Harvard siguió a más de 170 mil personas durante siete años y se encontró con esto.|Unplash

Los investigadores analizaron la salud de más de 100 mil residentes del Reino Unido y concluyeron que aquellos que consumían de 1,5 a 3,5 tazas de café al día tenían una menor probabilidad de fallecer en comparación con los no consumidores.

De hecho, aquellos que bebían café sin azúcar presentaban una disminución del 16 al 21 % en el riesgo de muerte durante el periodo de estudio. Además, los resultados también indicaron que incluso si se añadía una cucharadita de azúcar al café, los beneficios para la salud continuaban siendo significativos.

De acuerdo con Mayoclinic, el café puede ofrecer alguna protección contra:

Enfermedad de Parkinson

Diabetes tipo 2

Enfermedad hepática, incluido el cáncer de hígado

Ataque al corazón y accidente cerebrovascular

El café es una bebida popular que tiene muchos beneficios para la salud, pero también puede tener algunos riesgos. El consumo moderado de café está asociado con un menor riesgo de desarrollar varias enfermedades, pero el consumo excesivo puede aumentar la presión arterial y el colesterol. Las mujeres embarazadas o que amamantan deben tener cuidado con el consumo de café, ya que la cafeína puede atravesar la placenta y la leche materna.