El telescopio espacial James Webb que será puesto en órbita

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio "NASA", reportó que continúa con los preparativos para el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que se tiene programado para finales de este año.

Telescopio espacial James Webb lanzamiento

Según la NASA, el lanzamiento del telescopio espacial James Webb se tiene programado para el próximo 31 de octubre de 2021.

En su reporte más reciente, la NASA informó sobre la conclusión del empaque del parasol, una estructura de cinco capas con forma de diamante y del tamaño de una cancha de tenis, que le permitirá proteger la óptica del observatorio espacial de cualquier fuente de calor.

A million mile trip into space requires careful packing. 🧳



Engineers have successfully folded and packed #NASAWebb's sunshield — a heat protector the size of a tennis court. Read more about Webb's latest update at @northropgrumman: https://t.co/m0debfql4M pic.twitter.com/pzX3swlxqU — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 7, 2021

Los ingenieros que trabajan en el telescopio espacial James Webb de la NASA, lograron con éxito el doblado y empaquetado del parasol, pieza fundamental para su viaje de aproximadamente 1.5 millones de kilómetros.

Ahora que se completó el plegado en Northrop Grumman en Redondo Beach, California, el parasol permanecerá en esta forma compacta hasta el lanzamiento y durante los primeros días en que el observatorio pasará en el espacio.

Uno de los componentes complejos del telescopio espacial James Webb

Uno de los componentes más críticos y complejos del telescopio espacial James Webb, es el "parasol", esto debido a que el James Webb es un telescopio infrarrojo, sus espejos y sensores deben mantenerse a temperaturas extremadamente frías para detectar débiles señales de calor de objetos distantes en el universo.

Telescopio espacial James Webb|NASA/Webb

A finales de 2021, será cuando el James Webb se ponga en órbita y su importancia se atribuye a su enorme tamaño, además de a su complejidad y potencia. El nuevo observatorio espacial será capaz de mirar hacia el punto "más remoto del pasado", y así aportar nuevos conocimientos sobre el origen de las galaxias.

Para ello será necesario que se ubique a una distancia tres veces mayor a la existente existe entre la Tierra y la Luna. De hecho uno de los grandes riesgos es que si presenta alguna falla o algún componente no "corre" de manera correcta, será imposible enviar astronautas a repararlo.

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A diferencia de otros, este telescopio espacial fue diseñado con una cobertura de onda más larga y con mejor sensibilidad, por lo que podrá observar cuerpos celestes que hasta ahora no han podido ser investigados.

El James Webb no reemplazará al Hubble

La NASA ha señalado que aún y con el éxito del telescopio espacial James Webb, no reemplazaría al telescopio Hubble. De hecho ambos seguirán operando de manera paralela. El James Webb estudiará el universo con infrarrojos, mientras que el Hubble continuará con su observación de ondas ópticas y ultravioleta.

¿Qué tan grande es el telescopio espacial Hubble?

El telescopio espacial Hubble es uno del tipo reflector cuyo espejo primario tiene un diámetro de 2.4 metros. Para la exploración del cielo incorpora en la actualidad cuatro instrumentos que tienen la capacidad de obtener imágenes y espectros, además de un espectrógrafo y tres sensores de "guiado fino" que tienen la capacidad de actuar como interferómetros.