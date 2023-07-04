Una gigantesca tormenta de arena envolvió la ciudad de Hami, en la región autónoma uigur de Xinjiang en el noroeste de China. Esto sucedió durante la tarde del domingo 2 de julio de 2023, y los videos captados por residentes, se hicieron virales en redes sociales.

Las imágenes que fueron publicadas a lo largo de este lunes 3 de julio de 2023,mostraron el siniestro acercamiento de la tormenta en forma de nubes de polvo alzándose detrás de la ciudad, formando una especiae de muro de arena que alcanzó unos 100 metros de altura.

Las imágenes que fueron captadas por un residente local con su teléfono celular, mostraron el momento de la llegada de la tormenta de arena. De hecho la tormenta de polvo envolvió la ciudad y hasta oscureció el cielo durante unos minutos, situación que provocó que la visibilidad disminuyera drásticamente durante varios minutos.

Las autoridades meteorológicas de la ciudad de Hami emitieron una alerta amarilla debido a este tormenta de arena, que entró en vigor en punto de las 18:54 (hora local), se trata de la segunda alerta más baja en el sistema nacional de alerta meteorológica de cuatro niveles para tormentas de arena, que se encuentra codificado por colores, la alerta con el rojo representa la más severa, seguida por el naranja, el amarillo y el azul.

¿Qué provoca una tormenta de arena?

Conforme a la Organización Meteorológica Mundial, una tormentas de arena y polvo constituye una serie de peligros meteorológicos comunes principalmente en las regiones áridas y semiáridas.

En general, están causadas por tormentas, o fuertes gradientes de presión asociados a ciclones, que incrementan la velocidad del viento en una amplia zona o región.

¿Qué tan peligrosa es una tormenta de arena o polvo?

Una tormenta de polvo o tormenta de arena pueden resultar mortales. Ante las peligrosas tormentas, la principal recomendación es encontrar rápidamente un lugar donde resguardarse. Otras recomendaciones son: Cubrir correcta y completamente el cuerpo, especialmente las partes más sensibles como ojos, naríz y boca.

