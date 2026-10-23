Poderosa tormenta provoca emergencia en Quito: Autos son arrastrados en medio de las inundaciones| VIDEOS

Una poderosa tormenta provocó inundaciones y acumulación de granizo en Quito, Ecuador, durante la tarde del jueves 22 de octubre de 2026; las corrientes de agua provocadas por las lluvias torrenciales complicaron el tránsito, afectaron viviendas y negocios y dejaron escenas de vehículos arrastrados por la fuerza de las precipitaciones.

La lluvia comenzó alrededor de las 14:40 horas y golpeó principalmente sectores del centro y norte de la capital ecuatoriana. En redes sociales circulan videos relacionados con la emergencia, mientras equipos de atención y tránsito trabajan ante los incidentes registrados en distintas zonas de la ciudad.

Inundaciones y granizo afectan calles y viviendas de Quito

La acumulación de agua y hielo complicó la circulación en avenidas como Cristóbal Colón, Diego de Almagro, 12 de Octubre, Versalles y 10 de Agosto. En varios puntos, el granizo cubrió aceras y bordes de las calles, mientras la baja visibilidad dificultó el desplazamiento de los automovilistas.

#Quito Debido al fuerte aguacero acompañado con la caída de granizo algunos vehículos quedaron flotando en el sector de la Av. Cristóbal Colón . https://t.co/8YMOCh9uhN — Minuto & Medio (@MinMedio) October 22, 2026

Las afectaciones también llegaron a inmuebles; en los alrededores de la calle Luis Mosquera Narváez y la avenida Versalles, el agua y el lodo ingresaron a viviendas y locales comerciales, cuyos propietarios comenzaron labores de limpieza después de la inundación.

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La intensa #lluvia y #granizo que cayó esta tarde sobre #Quito, en #Ecuador, dejó severas #inundaciones en varios puntos de la ciudad. Incluso, la corriente hizo que el agua entrara a algunas casas y dejara afectaciones viales. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador, informó que entre el viernes y sábado, se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de #tormentas dispersas y ráfagas de viento en especial en la región Litoral. VIDEOS: @EmergenciasEc — Nacho Lozano (@nacholozano) October 22, 2026

Los sectores de La Comuna, La Gasca y La Mariscal también reportaron complicaciones por las precipitaciones; la emergencia se suma a otros incidentes registrados durante la semana, entre ellos una inundación en Buenaventura de Chillogallo, al sur de Quito, el miércoles 21 de octubre.

Metro de Quito opera con afectaciones por ingreso de agua

Las lluvias también repercutieron en el transporte público; el Metro de Quito informó que mantenía operaciones en dos tramos, mientras algunas estaciones permanecían inhabilitadas debido al ingreso de agua.

En la atención de los percances participan equipos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos de Quito y el servicio de emergencias ECU 911.

AHORA en #Quito calles inundadas a causa de la fuerte lluvia está tarde en la ciudad. Calle Luis Mosquera Narváez. Tomar precauciones. https://t.co/sYiDPm67pb — Central News EC (@CentralNewsEC) October 22, 2026

Advierten por nuevas tormentas en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre lluvias acompañadas de tormentas en las provincias de Carchi, Pichincha, Napo y Morona Santiago. Para Pichincha, donde se encuentra Quito, también advirtió de la posibilidad de nuevas granizadas durante las horas siguientes.