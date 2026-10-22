Emiten alerta de emergencia por tifón Champi, el más fuerte del Pacífico: videos muestran su poder y en esta fecha tocaría tierra

El tifón Champi mantiene en alerta a Taiwán ante su aproximación a la isla, donde se prevén fuertes vientos, lluvias intensas y oleaje peligroso entre el viernes 23 y el sábado 24 de octubre .

El ciclón, que también recibe el nombre de Rosal en Filipinas, alcanzó previamente una fuerza equivalente a la categoría 5 y, aunque comenzó a debilitarse, todavía registra ráfagas superiores a los 227 kilómetros por hora.

La amenaza ya provocó cancelaciones de vuelos y ajustes en actividades militares de Estados Unidos y Japón; las autoridades taiwanesas mantienen bajo vigilancia la trayectoria del sistema, cuyo centro podría pasar cerca de la costa nororiental sin que esté confirmado un impacto directo sobre tierra.

¿Cuándo impactará el tifón Champi en Taiwán?

Los pronósticos sitúan el periodo de mayor influencia del tifón entre el viernes y el sábado ; su recorrido contempla el paso por las inmediaciones del noreste de Taiwán, antes de dirigirse hacia la costa de China y continuar rumbo al sur de Japón.

🌪🌏⚡️ — Typhoon Champi continues to track across the western Pacific toward Taiwan and Japan's southern Ryukyu and Sakishima islands, prompting land warnings, extensive domestic and international flight cancellations, school and business closures across multiple regions, and localized infrastructure disruptions. #TyphoonChampi #Taiwan #Japan #Weather — X-K (@ConflictRadarME) October 22, 2026

La amplitud del sistema aumenta el área expuesta a sus efectos; las autoridades han advertido sobre olas de más de seis metros en zonas costeras y lluvias intensas en las regiones montañosas del norte, incluidas áreas cercanas a Taipéi y Yilan.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, pidió a la población prepararse y evitar excursiones a las montañas o visitas a la costa mientras avance el fenómeno.

Vuelos cancelados y medidas preventivas por el ciclón

La alerta ya alteró las operaciones de transporte en la región; en Taiwán se reportó la cancelación de 125 vuelos, principalmente nacionales, mientras que aerolíneas japonesas suspendieron más de un centenar de servicios programados entre el jueves y el domingo.

Por el momento, las autoridades taiwanesas no habían informado de evacuaciones de residentes y la red ferroviaria continuaba operando, según los reportes disponibles. También se adoptaron medidas preventivas ante posibles inundaciones y afectaciones en zonas expuestas al oleaje.

En redes sociales también circulan videos que muestran la fuerza del tifón Champi, con imágenes de las condiciones asociadas al ciclón mientras avanza por el Pacífico occidental.

Estas grabaciones permiten observar la magnitud del fenómeno, aunque es importante verificar el origen y la fecha de cada publicación para confirmar que las imágenes correspondan a este sistema meteorológico.

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¿Qué otros países podrían resentir los efectos de Champi o Rosal?

Además de Taiwán, la trayectoria mantiene bajo vigilancia sectores de China y Japón. Se prevé que el sistema pase cerca de Yonaguni, una isla japonesa de la prefectura de Okinawa.

En Filipinas, donde el ciclón es conocido como Rosal, se emitieron advertencias por oleaje elevado en el norte del archipiélago.