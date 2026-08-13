Se forma la tormenta tropical “Hernan” en el Pacífico: Ubicación, trayectoria y si afectará a México

Fue en las últimas horas que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, alertó de movimiento en las aguas del océano Pacífico. La depresión tropical Ocho-E intensificó su fuerza hasta convertirse en la tormenta tropical "Hernan".

¿Dónde está, cuál es su trayectoria y qué efectos tendrá en México?

Se forma la tormenta tropical "Hernan"

El sistema meteorológico conocido como la depresión tropical aumentó la velocidad de sus vientos hasta alcanzar la categoría de tormenta tropical.

El fenómeno tiene vientos de 65 kilómetros por hora con rachas que alcanzan los 85 kilómetros por hora.

¿Dónde está la tormenta tropical "Hernan"?

El centro de "Hernan" está a más de 2 mil 300 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El ciclón va hacia el oeste a una velocidad de 4 kilómetros por hora en las aguas del océano Pacífico, yendo a mar abierto.

Pronóstico de la tormenta tropical "Hernan"

La trayectoria indica que el sistema va a empezar a perder fuerza en las próximas 24 a 36 horas.

Para el viernes 14 de agosto se espera que se degrade otra vez a depresión tropical y después se convierta en una zona post-tropical a más de 2 mil 500 kilómetros de las costas mexicanas.

🌀La #DepresiónTropical Ocho-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Hernan en el océano #Pacífico. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para 🇲🇽 #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/cypNs5rnQF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 13, 2026

¿Afecta a México este nuevo ciclón?

Las autoridades informaron que por la gran distancia que la separa de las costas y a su trayectoria hacia el oeste, la tormenta tropical "Hernan" no provoca lluvias, oleaje elevado ni vientos sobre el territorio nacional.

El sistema no representa ningún tipo de riesgo o peligro para la República Mexicana.

¿Hay alerta por la tormenta tropical "Hernan"?

Debido a que no se registran efectos sobre las costas, los organismos de Protección Civil confirmaron que no hay alertas activas ni recomendaciones específicas para la población o para los que navegan en el mar.

La vigilancia por parte de las autoridades continuará de manera rutinaria por la temporada de ciclones. Se recomienda a la población mantener atención a todos los canales oficiales por cualquier alerta o situación que pueda cambiar respecto al fenómeno meteorológico.