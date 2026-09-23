¿Huracán “Polo” afecta el clima de la CDMX? El pronóstico y probabilidad de lluvias para este miércoles

La presencia del Huracán "Polo" en el Pacífico podría provocar cambios en las condiciones meteorológicas de la Ciudad de México, registrando cierta entrada de humedad impulsada por este fenómeno meteorológico; este será el clima en CDMX para este miércoles 23 de septiembre 2026.

Actualmente el fenómeno es categoría 4, localizándose a 240 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 km de Manzanillo, Colima, generando lluvias intensas en distintas regiones de México.

¿Cómo afecta el Huracán "Polo" al clima de la CDMX?

El Huracán "Polo" no representa un riesgo en la Ciudad de México; sin embargo, su amplía circulación podría aportar humedad al clima, provocando chubascos y lluvias fuertes con probabilidad de posible actividad eléctrica en algunas zonas de la capital de país.

La probabilidad de lluvias y chubascos podrían presentarse en la zona sur y poniente de la Ciudad de México.

¿Habrá lluvias en CDMX para este miércoles 23 de septiembre 2026?

A preparar el paragua y el impermeable. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, reveló que en la Ciudad de México se presentarán lluvias ligeras con chubascos ocasionales para este miércoles 23 de septiembre 2026.

Las lluvias y chubascos podrían presentarse por la tarde y noche de este día. Además, se espera un ambiente caluroso y cielo nublado para el 'ombligo de semana'.

🌞🌬️💨⛈️ Condiciones #Meteorológicas que se pronostican para este miércoles, en la #CDMX. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/6tH2IXi6wn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

Clima en CDMX para este miércoles: Calor por la tarde y lluvias con chubascos por la noche

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un ambiente caluroso, ambiente nublado, acompañado de lluvias ligeras con chubascos para la tarde y noche de este miércoles; te compartimos la temperatura máxima y mínima para este 23 de septiembre 2026.

La temperatura máxima en la capital del país será de 26°C, mientras que la mínima alcanzará los 14°C; se recomienda tomar precauciones antes de salir de casa.

Hoy se prevé ambiente caluroso y cielo medio nublado; por la tarde y noche, #lluvias ligeras con chubascos ocasionales.



Mañana, nuevamente, se espera ambiente caluroso y lluvias ligeras.



🌡Temperatura máxima: 26 °C

🌡Temperatura mínima: 14 °C #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/9i6OKcrjdz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 23, 2026

Recomendaciones por lluvias en CDMX: ¿Cómo protegerse?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

