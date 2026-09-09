¿Fuertes lluvias por “Norbert”? Nace la depresión Catorce-E en el Pacífico

La temporada de huracanes está por alcanzar su pico más alto con la formación de más ciclones en el Océano Pacífico, por ello la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila la formación de la depresión tropical Catorce-E que podría evolucionar a la tormenta tropical “Norbert”.

Estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé que “Norbert” alcance la categoría de huracán en los próximos días.

Trayectoria de la depresión tropical Catorce-E; ¿está cerca de México?

Una depresión tropical es la primera fase del ciclo de vida de un ciclón que puede llegar a convertirse en huracán.; eso significa que el sistema ya presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h.

Debido a que hay suficiente humedad en la atmósfera, entre esta noche y el jueves se podría formar la tormenta tropical “Norbert”, sin necesariamente tocar tierras mexicanas.

Esta tarde se formó la #DepresiónTropical Catorce-E en el océano #Pacífico. Se localiza a 975 km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en #México. Los detalles, en el gráfico pic.twitter.com/mVTueiXSAG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 9, 2026

Actualmente, su centro se ubica a 975 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y se desplaza hacia el oeste-noroeste, por lo que su distancia no representa un riesgo para México.

¿Se convertirá en huracán la depresión tropical Catorce-E?

El escenario previsto por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) es que “Norbert” alcance la categoría de huracán durante el fin de semana.

El pronóstico indica:



Jueves: tormenta tropical con vientos 74 km/h

Viernes: Tormenta tropical 102 km/h

Sábado: Tormenta tropical 111 km/h

Domingo: Tormenta tropical 120 km/h

Lunes: huracán con 130 km/h

Su posición se ubica en aguas del Pacifico, por lo que no se espera que el ciclón se aproxime a las costas mexicanas, ni que sus nubosidades generen efectos en México con fuertes lluvias.

¿Cuántos huracanes se han formado en México en 2026?

Hasta el momento, en la cuenca del océano Pacífico se han formado 6 huracanes este 2026, donde cuatro han alcanzado la categoría de súper-huracán:



“Fausto”: 19 de julio: categoría 2

“Genevieve”: 24 de julio: categoría 5

“Lala”: categoría 4 (Pacífico central).

“Karina”: 27 de agosto: categoría 4

“Lowell”: 27 de agosto: categoría 4

“Marie”: categoría 2 (Pacífico oriental)

A pesar de que el Pacífico se mantiene activo por efectos del fenómeno "El Niño", solo la tormenta tropical "Boris" toco tierrá en México en los límites de Guerrero y Oaxaca.