Tormenta Tropical “Rachel” apunta a convertirse en huracán: Mapa por día y hora; así será su recorrido

La Tormenta Tropical "Rachel" avanza frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, mientras aumenta la posibilidad de que evolucione a huracán categoría 1 durante el miércoles ; el pronóstico también contempla una intensificación posterior hasta categoría 2.

El sistema se localiza a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 585 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima; registra vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora y se mueve a una velocidad de 17 kilómetros por hora.

¿Cuál será el recorrido de la tormenta "Rachel" frente a México?

El pronóstico del tiempo muestra que "Rachel" permanecerá principalmente sobre el mar, siguiendo una ruta paralela a la costa del Pacífico; su trayectoria proyectada pasa frente a Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con cambios en su intensidad conforme avance durante los siguientes días.

De acuerdo con los puntos de pronóstico disponibles, este lunes 28 de septiembre el sistema conserva la categoría de tormenta tropical; para las primeras horas del martes continuará con esta condición y mantendrá su avance hacia el noroeste.

La previsión señala que durante la tarde del miércoles 30 de septiembre podría alcanzar la categoría 1 de huracán; posteriormente, permanecería con esa intensidad durante el 1 de octubre. Para el viernes 2 de octubre, el pronóstico contempla que "Rachel" llegue a huracán categoría 2.

Mapa de Rachel: así avanzará por día y hora

La trayectoria pronosticada contempla los siguientes puntos principales:



28 de septiembre, 15:00 horas: tormenta tropical.

29 de septiembre, 00:00 horas: tormenta tropical.

29 de septiembre, 12:00 horas: tormenta tropical.

30 de septiembre, 00:00 horas: tormenta tropical.

30 de septiembre, 12:00 horas: huracán categoría 1.

1 de octubre, 00:00 horas: huracán categoría 1.

1 de octubre, 12:00 horas: huracán categoría 1.

2 de octubre, 12:00 horas: huracán categoría 2.

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El centro de la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 380 km al suroeste de Acapulco, #Guerrero y a 585 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Consulta el gráfico ⤵️ pic.twitter.com/NMYVZIdB3z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026

Así, la evolución prevista apunta a que "Rachel" conserve su fuerza como tormenta tropical entre el 28 y el 30 de septiembre por la mañana; después comenzaría una etapa de intensificación que la llevaría a categoría 1 y, posteriormente, a categoría 2.

¿Qué estados tendrán lluvias por Rachel?

La circulación del sistema favorece lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, mientras que Michoacán tendrá precipitaciones puntuales fuertes; las zonas más afectadas incluyen sectores de las costas y regiones del sur de estos estados.

Además, se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, junto con oleaje de entre 3 y 5 metros.

Por ahora, el pronóstico mantiene a "Rachel" avanzando principalmente mar adentro; sin embargo, su evolución durante los próximos días será clave para determinar cómo cambiarán sus condiciones y las afectaciones asociadas al sistema.