¿Tormenta tropical “Vance” se acerca a México? Trayectoria y pronóstico para los próximos días

La tormenta tropical “Vance” avanza sobre el Pacífico mexicano y podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en huracán de categoría mayor, advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Este ciclón se formó después de la depresión tropical Veintidós-E, y según expertos, presenta una intensificación muy rápida, pero ¿se podría acercar a México?

Trayectoria de la tormenta tropical “Vance”; ¿en dónde se localiza?

El miércoles 21 de octubre, el centro de “Vance” se localizó a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 170 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas más fuertes y un desplazamiento hacia el oeste a 11 kilómetros por hora.

Si mantiene esta velocidad, se espera que en los próximos días gire gradualmente su dirección hacia el noroeste, y se llegue a intensificar como huracán mar adentro.

⚠️Aviso 2:🌀Tormenta Tropical Vance 2:00 pm Pacífico | Jueves sería huracán cat. 1 -Importante: Será un huracán de Intensificación Rápida (IR), para finales de la semana podría alcanzar la intensidad de huracán mayor categoría 3 ó 4, pero se prevé se degrade mientras se aproxima https://t.co/5wygwtehYo — CMP tiempo (@CMPtiempo) October 21, 2026

¿La tormenta tropical "Vance" se acercará a México?

Aunque “Vance” se localiza lejos de las costas mexicanas, su trayectoria prevista podría generar algunos efectos menores en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, por su ubicación y trayectoria actual, la tormenta tropical “Vance” no genera efectos en el territorio nacional.

El NHC advirtió que las marejadas generadas por “Vance” podrían comenzar a afectar algunas zonas de las costas del sur y suroeste de México durante el fin de semana.

Pronóstico de la tormenta tropical “Vance” día por día

El pronóstico del NHC contempla que “Vance” se fortalezca rápidamente mientras avanza sobre el océano Pacífico.

