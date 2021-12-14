Matrimonio se oculta en un armario y se salva del tornado de Kentucky

Un matrimonio de Kentucky, Estados Unidos (EU), se ocultó en un armario al azotar el tornado en dicha localidad y se salvó.

Joey Reed, ministro de la Primera Iglesia Metodista Unida de Mayfield, dio a conocer que mientras la tormenta azotaba a Kentucky, él junto a su esposa decidieron ocultarse en un clóset que se encuentra en el sótano de su capilla.

Esta decisión, salvó al matrimonio de forma milagrosa, pues el tornado provocó la muerte de decenas de personas en dicha zona, donde hoy está seriamente dañada por la tormenta ocurrida el fin de semana.

“La devastación que nos rodea es increíble", agregó Joey Reed.

El tornado impactó con sus fuertes vientos las calles, casas y edificios de Kentucky, y el matrimonio se encontraba en el armario, sintiendo incertidumbre por el pequeño lugar en el que estaban y por riesgo de la situación.

"Me di cuenta de que podrían ser los últimos momentos de mi vida en esta tierra y estaba muy contento de estar con mi esposa. Sé que su oración y la mía fue la que nos salvó. Temía por mis hijos, lo que les pasaría y cómo responderían a esto", dijo el religioso.

Posteriormente, el matrimonio salió del clóset, viendo paredes y techos derrumbados, así como ladrillos y estructuras de metal esparcidos, siendo el abrumante escenario que dejó el tornado a su paso por Kentucky.

"Gracias a Dios, las partes del edificio que se derrumbaron no nos cayeron encima", confesó Reed.

'From grief to shock': Tornadoes kill at least 74 in Kentucky https://t.co/GSZuKHjlLo pic.twitter.com/7NhUD8TG9N — Reuters (@Reuters) December 13, 2021

El matrimonio de Kentucky rezó para poder asistir a la boda de su hija

Joey Reed dijo que mientras se encontraba en el armario junto a su esposa, él pedía a través de sus plegarias por la salud de ambos y para poder estar en la boda de su hija en Tennessee.

"Todo en lo que podía pensar en ese clóset cuando pasaba el tornado. Por favor, señor, déjeme hacerlo para que pueda ver a mi pequeña casada", dijo Reed.

Tras ocultarse en el armario, el religioso dijo que ahora lo más importante después del tornado en Kentucky, es que su familia se encuentra con vida.

"Lo único que me importa es el hecho de que las posesiones más valiosas de mi vida, la vida de mi esposa y mis hijos, están a salvo y todo lo demás es reemplazable", afirmó.

