¡Totalplay apoya ante la tragedia! Habilita internet gratuito en Acapulco

La empresa de Telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México, Totalplay decidió sumar su granito de arena al habilitar una red de internet gratuito en Acapulco para que los damnificados por el huracán “Otis” puedan comunicarse con sus familiares y seres queridos sin mayor complicación.

A través de un comunicado, Totalplay anunció la apertura temporal de una red wifi gratuita en apoyo a todas las personas que resultaron afectadas por el huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

“En apoyo a todas las personas afectadas por el huracán OTIS en Acapulco, abriremos por un tiempo nuestra red: Club WiFi Totalplay de manera gratuita para que todos, sin importar si son clientes o no, puedan conectarse y contactar a sus seres queridos”, informó el Eduardo Kuri Romo, CEO de la empresa.

La red gratuita de Totalplay será restablecida a la brevedad en la zona de Acapulco, una de las más afectadas por “Otis”. Se espera que con esta pequeña, pero gran acción, cientos de personas tengan tranquilidad al comunicarse con sus familiares.

Acapulco, estamos con ustedes.

En breve habilitaremos por un tiempo nuestra red de Club WiFi Totalplay, para que todos puedan conectarse con sus seres queridos. https://t.co/ugCsf8FGEA — Totalplay (@totalplaymx) October 26, 2023

Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer que los operadores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión iniciaron trabajos para la revisión y reparación de su infraestructura afectada, por lo que se espera que en las próximas horas el servicio se active nuevamente sin intermitencias.

CFE reactiva el 50% del suministro eléctrico en Guerrero

El Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dijo que con todas las medidas de seguridad, al corte de las 21:00 horas de este 26 de octubre, la empresa de energía eléctrica ha logrado restablecer el suministro al 50% de los usuarios afectados en Guerrero.

Desde el pasado miércoles 25 de octubre, al menos 504 mil usuarios de CFE se quedaron sin luz debido al impacto del huracán en Guerrero. A prácticamente 48 horas del desastre, Acapulco comienza a recuperar su brillo con el restablecimiento de energía.